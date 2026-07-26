- Pogačar v številkah in preroška napoved: mali princ je postal petkratni kralj Toura

Tadej Pogačar je s peto zmago na Dirki po Franciji vstopil v kolesarsko nesmrtnost. Pri 27 letih je postal najmlajši petkratni zmagovalec Toura, na vseh sedmih nastopih je končal med najboljšo dvojico, ob tem pa zbral že 26 etapnih zmag in rekordnih 189 majic vodilnega v posameznih razvrstitvah. Številke so osupljive, toda Pogačarjeva zgodba je precej več kot zgolj statistika.

Ko je Tadej Pogačar septembra 2020 prvič osvojil Dirko po Franciji, smo zapisali, da je mali princ, kot so ga poimenovali pri italijanski Gazzetti dello Sport, postal levji kralj.

Ob prvi zmagi na najbolj opevani kolesarski dirki še ni dopolnil niti 22 let, danes pa je fant iz Klanca pri Komendi že petkratni zmagovalec Toura.

Pogačar je prestižno rumeno majico oblekel že 71-krat, zato se je v njegovi zbirki nabralo prav toliko plišastih levčkov, ki jih na Touru prejme vodilni kolesar. Foto: Reuters

Meteor, ki je leta 2020 treščil ob kolesarski planet, se ni izkazal za kratkotrajen pojav. Postal je stalnica, merilo in človek, zaradi katerega tekmeci spreminjajo način treninga, dirkanja in razmišljanja. Britanski novinar in Pogačarjev biograf Andy McGrath je to v intervjuju za Sportal strnil zelo preprosto: drugega Tadeja ne bo.

Najmlajši v družbi štirih velikanov

Pogačar je postal šele peti kolesar v zgodovini s petimi skupnimi zmagami na Dirki po Franciji. Pred njim so ta mejnik dosegli Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain. Imena, ki imajo v svetu kolesarstva poseben status in posebno težo.

Peto zmago je osvojil pri 27 letih, desetih mesecih in petih dneh ter postal najmlajši član tega elitnega kluba. Merckx je bil ob petem slavju star 29 let, Anquetil in Hinault sta bila že v svojem 31. letu, Indurain pa je petič zmagal kmalu po 31. rojstnem dnevu.

Kolesar Leta zmag na Dirki po Franciji Število zmag Jacques Anquetil 1957, 1961, 1962, 1963, 1964 5 Eddy Merckx 1969, 1970, 1971, 1972, 1974 5 Bernard Hinault 1978, 1979, 1981, 1982, 1985 5 Miguel Indurain 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 5 Tadej Pogačar 2020, 2021, 2024, 2025, 2026 5

Še bolj izjemen je način, kako je Pogačar prišel do petih zmag. Na Touru je nastopil sedemkrat, petkrat zmagal in bil dvakrat drugi. Na največji dirki na svetu torej še nikoli ni končal nižje od drugega mesta.

Njegova statistika na Touru je skoraj brezhibna:

pet skupnih zmag,

dve drugi mesti,

sedem zaporednih uvrstitev na zmagovalni oder,

26 etapnih zmag in četrto mesto na večni lestvici, na kateri s 35 zmagami vodi Mark Cavendish,

71 dni v rumeni majici.

Ob prvem nastopu leta 2020 je Tour dobil na način, ki ga kolesarski svet še dolgo ne bo pozabil. Primožu Rogliču je v predzadnji etapi, gorskem kronometru na La Planche des Belles Filles, odščipnil 57 sekund prednosti in dirko obrnil na glavo.

Kronometer v predzadnji etapi Toura 2020, ki je šokiral slovensko javnost, Pogačarja pa izstrelil med zvezde. Foto: Reuters

Čudežni deček iz Komende se je čez noč znašel v središču svetovne pozornosti. Še leto in pol prej je v prvem gostovanje v našem Sobotnem intervjuju razlagal, da se mu zdi, da je za nastop na tritedenski dirki še premlad, a že nekaj mesecev pozneje je bil tretji na Vuelti, leto zatem pa že zmagovalec Toura.

Največ etapnih zmag na Touru:

Kolesar Etapne zmage na Touru Mark Cavendish 35 Eddy Merckx 34 Bernard Hinault 28 Tadej Pogačar 26 André Leducq 25

189 majic in rekord, ki ga ni imel niti Sagan

Pogačarjeva vsestranskost se najbolj nazorno kaže v številu majic vodilnega, ki jih je nosil na Touru. Skupno jih je zbral že 189:

71 rumenih,

75 belih,

40 pikčastih,

tri zelene.

To je absolutni rekord Dirke po Franciji. Peter Sagan, prejšnji rekorder, jih je zbral 148, Eddy Merckx 145, Bernard Hinault pa 130.

Primerjava zaradi sprememb pravil in razvrstitev skozi desetletja seveda ni povsem neposredna, a je sporočilo jasno: Pogačar ni samo specialist za skupno razvrstitev. Zmaguje v gorah, kronometrih in razgibanih etapah, v katerih odločajo eksplozivnost, položaj v glavnini in občutek za pravi trenutek. Po številu dni v rumeni majici je z 71 dnevi tretji v zgodovini. Pred njim sta le Eddy Merckx in Bernard Hinault.

Devet grand tourov, devetkrat na stopničkah

Pogačarjeva izjemna konstantnost ni omejena zgolj na Tour. Nastopil je na devetih tritedenskih dirkah in na vsaki končal med najboljšo trojico. Niz je začel s tretjim mestom na Vuelti leta 2019, nadaljeval s petimi zmagami in dvema drugima mestoma na Touru ter zmago na Giru leta 2024.

Že po prvih sedmih grand tourih je postal prvi kolesar v zgodovini, ki je na vseh končal na odru za zmagovalce. Zdaj je rekord podaljšal na devet. Jacques Anquetil, Raymond Poulidor in Bernard Hinault so se ustavili pri šestih zaporednih uvrstitvah na stopničke.

V zbirki zmag na grand tourih mu manjka le še Vuelta. Foto: Ana Kovač

Od prve zmage na Krvavcu do kralja kolesarstva

Pogačar se je s kolesarstvom resneje začel ukvarjati leta 2009, pri enajstih letih. Že v prvi sezoni je dosegel eno svojih prvih večjih zmag, na dirki na Krvavec, in se takrat, kot je pozneje pripovedoval, zares zaljubil v vožnjo v klanec.

Kolesarsko je odraščal v KD Rog, kjer so del zimskih priprav predstavljali tudi teki na Šmarno goro. Prej omenjeni McGrath je te prizore v biografiji prvega kolesarja sveta opisal skoraj filmsko: zasnežene slovenske gore, mlad fant in trening, ki bi ga brez težav umestili v film o Rockyju.

Ena manj znanih zanimivosti, ki jo prav tako omenja v knjigi, je povezana z njegovim šolanjem. Za maturitetno nalogo je izdelal električno oziroma baterijsko samokolnico. Na svoji prvi dirki Po Sloveniji je tekmoval tudi proti slovitemu sprinterju Marku Cavendishu, le dva dni pozneje pa opravljal maturo. V šoli se po besedah njegove tedanje razredničarke dolgo sploh niso zavedali, kako dober kolesar sedi v njihovem razredu.

VIDEO: Pogačarjev prvi intervju za bralce Sportala:

Zunaj kolesa zadržan, na njem brezkompromisen

Pogačar navzven še vedno deluje kot fant, ki se je leta 2019 po zmagi na Dirki po Algarveju v trenirki povsem mirno sprehodil z ekipnega avtobusa in na nekem dvorišču opravil intervju. McGrath, ki ga je takrat prvič intervjuval, je pozneje priznal, da si ni predstavljal, da bo nekaj let zatem o njem pisal knjigo.

V javnosti je Pogačar sčasoma postal samozavestnejši in izjemno spreten z besedami, tako v maternem kot v angleškem jeziku. V svojem bistvu pa se po McGrathovem mnenju ni bistveno spremenil. Ostal je miren in zbran, ob tem pa zrasel v vodjo, za katerega moštveni kolegi ne delajo zgolj zaradi pogodbenih obveznosti, temveč tudi zato, ker ga iskreno spoštujejo.

V partnerki Urški Žigart ima neomajno podporo. Foto: Guliverimage

In če je umirjen stran od kolesa, je na kolesu brezkomprimisen. Njegova partnerka Urška Žigart ga je že pred leti opisala kot človeka, ki grize do konca tudi takrat, ko se zdi, da je njegov položaj izgubljen. Nekdanji prvi trener Miha Koncilija je izpostavil njegovo sposobnost preseganja praga bolečine, izjemne fiziološke predispozicije in hitro regeneracijo.

Pogačar je nekoč dejal, da se je na trpljenje mogoče miselno pripraviti in nato trpeti dlje. Glede na vse, kar je dosegel v naslednjih letih, te besede danes zvenijo skoraj preroško.

Največji strah? Da bi nehal napredovati

Tekmecev ne bi smel skrbeti samo seznam Pogačarjevih zmag, ampak predvsem dejstvo, da se iz sezone v sezono še vedno izboljšuje.

McGrath je spomnil na enega od Pogačarjevih citatov iz časa pred profesionalno kariero: njegov največji strah je bil, da bi nehal napredovati. Prav v tem britanski avtor vidi skupni imenovalec največjih šampionov. Ne žene jih samo želja po zmagi, temveč tudi strah pred obstankom na mestu.

Pogačar je po njegovem mnenju spremenil način dirkanja na spomenikih in morda tudi način, kako se danes vozijo tritedenske dirke. Tekmeci se ne prilagajajo več samo njegovim napadom, ampak njegovi celotni filozofiji dirkanja.

Zato Pogačarjeva prevlada ni zgolj niz zmag. Je obdobje, ki spreminja šport.

Preroška napoved iz Komende

Ko smo se februarja 2019 v Komendi udeležili sprejema po Pogačarjevi zmagi na Dirki po Algarveju in ga prvič gostili v Sobotnem intervjuju, je zdajšnji župan Jurij Kern, ki je sprejem takrat organiziral, opozoril na objavo na družbenih omrežjih.

"Naj vam sprejemi za Tadeja ne pridejo v navado, ker boste letos ves čas pred občino," je zapisala ena od uporabnic spleta.

Takrat si verjetno niti sama ni predstavljala, kako natančno bo zadela bistvo prihodnjih let.

Sprejemi so res postali stalnica, Komenda pa prizorišče, na katerem so domačini vedno znova pozdravljali fanta iz Klanca, ki je iz velikega talenta zrasel v enega največjih kolesarjev vseh časov.

Sprejem junaka Toura bo v petek 31. julija v Komendi

Pred komendsko občino se bodo znova zbrali v petek, 31. julija. Po Pogijevem kriteriju, na katerem bodo nastopili številni zvezdniki svetovnega kolesarstva, med njimi tudi najboljši mladi kolesar letošnjega Toura Isaac del Toro, bo sledil sprejem za petkratnega zmagovalca Dirke po Franciji.

Na še veliko sprejemov!

VIDEO: Posnetek sprejema za Tadeja Pogačarja v Komendi februarja 2019:

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