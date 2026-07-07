Pogačar v rumenem poslal Vingegaardu jasno sporočilo

Tadej Pogačar je po treh etapah Dirke po Franciji tam, kjer se počuti najbolje. V rumeni majici vodilnega. A še pomembnejše je sporočilo, ki ga je v uvodu Toura poslal Jonasu Vingegaardu. V vseh ključnih trenutkih je bil hitrejši, bolj eksploziven in bolj samozavesten. Danec za zdaj pravega odgovora še ni našel. Tour de France pa je vendarle preizkušnja treh tednov, česar se oba dobro zavedata, a uvodne etape so za zdaj več samozavesti prinesle Pogačarju.

Kar smo videli v prvih treh etapah Dirke po Franciji, je z vidika Tadeja Pogačarja odličen kapital pred nadaljevanjem Toura. Ne toliko zaradi časovnega dvoboja, saj sta z največjim tekmecem Jonasom Vingegaardom povsem poravnana, temveč zaradi dogajanja na cesti.

Pogačar je bil v uvodnih dneh boljši prav tam, kjer so morali kapetani stopiti v ospredje. V eksplozivnih zaključkih, ki sicer niso Vingegaardov teren, je bil Danec v primerjavi z njim vedno korak zadaj.

Rumena majica in še nekaj več

Po ponedeljkovem suverenem zaključku in etapni zmagi je Pogačar v položaju, kjer je končal zadnji dve Dirki po Franciji. V rumeni majici. V tretji etapi je vsem vrgel rokavico in jasno pokazal, po kaj je prišel na francosko kolesarsko pentljo.

V ponedeljek je oblekel rumeno majico vodilnega. Z Jonasom imata sicer isti čas, vendar je rumena pripadla Pogačarju zaradi večjega števila bonifikacijskih sekund. Foto: Reuters

Že dan prej je demonstriral, kako samozavestno vstopa v letošnji Tour. Čeprav je bilo videti, da bi lahko sam prikolesaril do etapne zmage, je v zaključku improviziral in spodbujal moštvenega kolega Isaaca Del Tora, ki je na svojem premiernem Touru prišel do krstne etapne zmage.

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Takšne priložnosti se na Dirki po Franciji praviloma ne podarjajo. Še posebej ne, če nisi povsem prepričan vase in loviš vsako sekundo. Pogačar pa očitno čuti, da ima v nogah dovolj moči in v glavi dovolj miru, da mu ni treba vzeti vsega, kar se mu ponudi že v prvem tednu.

Prav druga etapa je bila zato morda najmočnejše sporočilo uvoda Toura. S tem, ko je pomagal Del Toru, ni dobil le etapnega zmagovalca v ekipi, ampak tudi izjemno motiviranega pomočnika za nadaljevanje dirke. To se je pokazalo že dan pozneje, ko mu je Mehičan pripravil teren za zaključni udar.

Vingegaard za zdaj brez pravega odgovora

Način dirkanja Tadeja Pogačarja v prvih treh dneh lahko vnese nekaj skrbi v tabor njegovih največjih tekmecev. Vingegaard je sicer dva dneva nosil rumeno majico na račun ekipnega kronometra, v katerem so njegovi moštveni kolegi na ravninskem delu opravili odlično delo, a v neposrednih obračunih ni imel odgovora na Pogačarjevo eksplozivnost.

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta si pošteno čestitala. Foto: Guliverimage

Že v ekipnem kronometru smo sicer dobili prve obrise Pogačarjeve moči. Oblekel je pikčasto majico vodilnega v razvrstitvi najboljšega hribolazca, saj je zaključni vzpon v Barceloni odpeljal najhitreje. Dan pozneje bi bil lahko tudi etapni zmagovalec, če ne bi bil tako kolegialen, ob tem pa bi lahko zagotovo pridobil še kakšno dodatno sekundo. V tretji etapi je torej delo dokončal sam.

Njegov šprint je bil premočan za Vingegaarda. Danec ni mogel slediti. In čeprav to ne pomeni, da je Pogačar tekmecu že zadal odločilen udarec, je uvodna psihološka igra za zdaj na strani slovenskega šampiona.

Tour se ne dobiva v prvem tednu

Ob tem je treba ostati previden. Eksplozivni zaključki niso teren, na katerem je Vingegaard najmočnejši. Danec je najbolj nevaren v težkih gorskih etapah, na dolgih klancih, kjer je ritem drugačen, trpljenje kolesarjev pa dolgotrajnejše.

Tadej Pogačar se zaveda, da so pred njim še izjemno težki dnevi na Touru. Foto: Guliverimage

Takšnih etap bo v nadaljevanju Toura še dovolj. Prav tam je Vingegaard v preteklosti znal najti svoj prostor. Prav tam je že znal zlomiti Pogačarja. Zato bi bilo prehitro sklepati, da je po treh etapah razmerje moči dokončno določeno, čeprav je videti, da je Pogačar izjemno pripravljen in zelo samozavesten za napad na peto skupno zmago, s katero bi se pridružil elitni četverici kolesarjev.

Pogačar dobil uvodno psihološko igro, ki pa še zdaleč ni končana

Zato bo toliko bolj zanimivo videti, kako bodo razporejene moči ob prvih pravih gorskih preizkušnjah. Tam, kjer bodo klanci daljši, ritem bolj enakomeren in kjer se bo pokazalo, kdo ima večjo vzdržljivost, ne le več eksplozivnosti.

Ne gre pozabiti niti na ravninske etape, ki na Touru pogosto prinesejo več nevarnosti, kot je videti na papirju. Padci, veter, nervoza v pelotonu, boj za položaj ... Šprinterji, ki še niso prišli na svoj račun, bodo vse bolj nervozni v iskanju priložnosti, da si izborijo prostor na Touru in pokažejo svojo vrednost. Vse to pa lahko v nekaj sekundah spremeni zgodbo tudi pri favoritih za skupno zmago.

Za zdaj pa je Pogačar dobil uvodno psihološko igro. Ne s časovno razliko, temveč z občutkom, da je tam, kjer želi biti. V rumenem, samozavesten in vsakič korak pred Vingegaardom, ko se je cesta postavila pokonci.