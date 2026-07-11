Pogačar presenetil prireditelje Toura: Ni kriva trasa

Načrtovalec trase Dirke po Franciji Thierry Gouvenou je priznal, da ga je Tadej Pogačar nekoliko presenetil v petkovi šesti etapi z vzponom na mitski pirenejski vrh Tourmalet. "Iskreno povedano, tako velike razlike nismo pričakovali. Upali smo, da bodo v cilju zaostanki veliko manjši," je povedal za dansko televizijo TV 2 Sport. Pogačar je v prvi gorski etapi 113. Toura pridobil osupljivi dve minuti in 42 sekund pred tekmecem Jonasom Vingegaardom.

"Težava ni v progi, težava je v razliki med Pogačarjem in ostalimi," je še poudaril traser Toura Thierry Gouvenou, a na nek način priznal poraz, saj se je s kolegi trudil pripraviti traso, ki bi stopnjevala napetost in za odločilne razlike med favoriti za skupno zmago poskrbela šele v zadnjem tednu.

Tourmaletu se preprosto niso mogli izogniti, je še povedal Francoz, saj gledalci ne bi razumeli, če bi se karavana skozi Pireneje zapeljala brez vzpona na znameniti klanec. "Bili smo nekoliko negotovi glede tega, kako težka bo šesta etapa, saj smo zelo dobro vedeli, da bo Tourmalet odločilni trenutek dneva. Iskreno povedano, pa tako velike razlike nismo pričakovali. Upali smo, da bodo v cilju zaostanki veliko manjši."

"Kar zadeva napetost, bi lahko rekli, da je bil neuspeh. Ampak tudi to je del kolesarstva. Takšen je preprosto Pogačar. Je tako močan, da mu ustreza vsaka trasa," je še pojasnjeval. V smislu tekmovalne napetosti bi si želel, da bi bila razlika med Pogačarjem in Vingegaardom manjša, saj bi bilo to zagotovilo za zanimivejše nadaljevanje.

Toda nekateri strokovnjaki so na nevarnost opozarjali že pred Tourom, kot odličen prognostik se je izkazal nekdanji danski profesionalec Michael Rasmussen, ki je domala do pike natančno napovedal razplet šeste etape. "Obstaja resnično tveganje, da se bo dirka odločila tam. Do vrha Tourmaleta si lahko nabere minuto prednosti pred Vingegaardom, nato lahko ta do cilja naraste do dveh minut," je dejal. In točno tako se je tudi razpletlo.

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