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Avtor:
R. Sp.

Petek,
3. 7. 2026,
11.00

Osveženo pred

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Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Slim Shady Eminem UAE Emirates blond pričeska rumena majica blond lasje

Petek, 3. 7. 2026, 11.00

1 ura, 47 minut

Tadej Pogačar z znano pričesko

Pogačar pred Tourom znova kot Slim Shady: razlog je znan že dalj časa

Avtor:
R. Sp.

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Tadej Pogačar blond pričeska Tour de France 2026 | Tadej Pogačar bo Tour de France začel z blond pričesko, ki je znova sprožila primerjave s Slim Shadyjem. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar bo Tour de France začel z blond pričesko, ki je znova sprožila primerjave s Slim Shadyjem.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar se na Tour de France ni vrnil le v vlogi prvega favorita za rumeno majico, ampak tudi z videzom, ki ga bo v karavani težko spregledati. Blond pričesko v slogu Eminema je imel že pred meseci, zdaj pa si je lase postrigel povsem na kratko in pred največjo dirko leta spet odprl prostor za primerjave s Slim Shadyjem.

Slovenski kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar bo sobotni začetek Dirke po Franciji pričakal kot prvi favorit za rumeno majico, a pred Tourom se ne govori le o njegovi formi, ekipi in lovu na peto skupno zmago. Slovenski kolesarski zvezdnik je pozornost pritegnil tudi z novim, sicer že znanim videzom.

Blond pričeska je znova sprožila primerjave z Eminemom

Pogačar si je lase postrigel na kratko in jih pobarval na blond. Primerjave so bile hitro jasne: Pogi je znova spomnil na Eminema oziroma njegov alter ego Slim Shady.

Tadej Pogačar bo skušal prikolesariti do petega naslova na Dirki po Franciji. | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar bo skušal prikolesariti do petega naslova na Dirki po Franciji. Foto: Guliverimage

To ni prvič, da je Pogačar posegel po takšni preobrazbi. Že pozimi je presenetil z blond pričesko, takrat pa tudi sam razkril, od kod navdih. Ni šlo za stavo, aerodinamiko ali posebno vraževerje, ampak za poklon glasbi, ki ga spremlja že od otroštva.

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Zakaj je Pogačar izbral videz Slim Shadyja?

"Slim Shady me je uvedel v hip hop. Ko sem bil star 12 let, sem imel na svoji napravi za poslušanje naloženih okoli 200 pesmi. Vse od Eminema. Od takrat sem odkril ljubezen do rapa in hip hopa. Zdaj so na moji ponavljajoči se playlisti večinoma slovenski raperji," je pred časom zapisal Pogačar in dodal, da gre le za zabavno dejstvo.

Pred njim je lov na peto rumeno majico

Za Pogačarja se v soboto v Barceloni začenja nov lov na zgodovino. Če bo na Elizejske poljane znova pripeljal v rumeni majici, bo Tour osvojil petič in se izenačil z velikani, kot so Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain.

Lance Armstrong je sicer v Pariz v rumenem pripeljal sedemkrat, a so mu vse zmage pozneje odvzeli zaradi dopinških kršitev.

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