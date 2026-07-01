Zvezdnik kolesarstva Tadej Pogačar bo na Tour de France spet prišel kot osrednji favorit, tik pred začetkom največje dirke pa je postal tudi obraz posebnega prestižnega sodelovanja. Richard Mille in Colnago sta predstavila uro RM 64-01 Tourbillon Colnago, za katero je treba odšteti skoraj milijon dolarjev (868 tisoč evrov). A prav posebnega kosa, ki je nastal tudi z mislijo na slovenskega šampiona, Pogačar med dirkanjem ne bo nosil.

Tadej Pogačar je že več let povezan z znamko Richard Mille, ki ima v športu močno prisotnost. Njihove ure nosijo oziroma so jih nosili številni veliki športni zvezdniki, med njimi tudi nekateri največji obrazi formule 1 in kolesarstva.

A čeprav je slovenski kolesarski šampion eden osrednjih obrazov novega projekta Richard Mille in Colnago, ga z uro RM 64-01 Tourbillon Colnago med etapami Tour de France ne bo videti.

Spomin na Roubaix ni nepomemben

Pri Colnagu so kot razlog navedli "osebne varnostne razloge". Podrobnejšega pojasnila niso dodali.

Ena od možnih razlag se skriva tudi v izkušnji s kockaste klasike Pariz–Roubaix. Pogačar je v preteklosti že dirkal z uro Richard Mille, a so brutalne kocke pustile posledice. Ura naj bi mu med dirko drgnila ob zapestje, na posnetkih pa je bila videti tudi kri na beli rokavici.

Na Touru, kjer bo lovil novo rumeno majico in bo vsak detajl podrejen skupni zmagi, si takšnih motečih dejavnikov nihče ne želi. Še posebej ne Pogačar, ki na največjo dirko leta prihaja z jasnim ciljem. Osvojil bi jo rad še petič in se pridužil elitni četverici s tovrstnim podvigom - Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain.

In kakšna je cena ure? Po poročanju tujih medijev skoraj milijon dolarjev oziroma približno 868 tisoč evrov.