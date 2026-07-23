Pogačar po udarcu za UAE ostaja miren, a opozarja: "Trupla so vsepovsod"

Zadnji teden Dirke po Franciji je začel pobirati davek tudi v ekipi Tadeja Pogačarja. Brandon McNulty zaradi slabega počutja ni končal 18. etape, Adam Yates pa se po težavah v zadnjih dneh počasi vrača. Pred slovenskim šampionom, ki trdno vodi v skupnem seštevku Toura, sta še dva gorska izziva, a kljub izgubi pomembnega pomočnika ostaja miren. "To je tretji teden dirke, vsi trpimo. Trupla so vsepovsod," je slikovito opisal stanje v karavani.

Zmaga v 18. etapi je pripadla Richardu Carapazu, za Tadeja Pogačarja pa je bil dan z vidika boja za skupno zmago dokaj miren. Bistveno bolj ga je zabolela novica, da je njegova ekipa UAE Team Emirates - XRG ostala brez Brandona McNultyja.

Američan se je med etapo počutil tako slabo, da ni mogel prikolesariti do cilja. Pogačar je tako pred zadnjima zahtevnima gorskima dnevoma izgubil enega najpomembnejših pomočnikov.

"Boli, ko izgubiš tako pomembnega kolesarja"

"Žal mi je, da se je Brandon počutil tako slabo, da ni mogel priti v cilj. Bomo videli, kako bo v naslednjih dveh dneh. Adam (Adam Yates, op. a.) se počuti vse bolje. Jutri bomo šli s tokom, poskušali preživeti etapo, nato pa bomo videli, kaj se bo zgodilo na Alpe d'Huezu," je na novinarski konferenci v cilju povedal slovenski kolesarski šampion.

Žalosten je zaradi Brandona, hkrati pa je optimističen glede zadnjih dveh gorskih etap. Foto: Guliverimage

McNulty je bil eden tistih kolesarjev, na katere bi se lahko Pogačar zanesel predvsem v najtežjih delih etap. Njegovo predčasno slovo je zato za UAE velik udarec.

Zato pa je pozitivna novica, da je Yates vse boljši: "Danes ni bilo nobene potrebe, da bi pretiraval in porabil preveč energije. Tudi jutri mislim, da ne bi smel imeti težav. Upam, da bo pravi v soboto, ko ga bomo še kako potrebovali."

Yates je imel v zadnjih dneh težave, zato so pri UAE skušali čim bolj varčevati z njegovimi močmi. Če se bo njegovo zdravstveno stanje izboljšalo, bi moral imeti pomembno vlogo, kot pravi Pogi, zlasti v sobotni brutalni gorski etapi s skoraj 5.500 višinskimi metri.

Če težave ne bodo izginile, bo treba odreagirati drugače: "Če bo položaj takšen, da se zdravstveno stanje nekaterih fantov ne bo izboljšalo, se bo seveda treba prilagoditi. Narediš, kar je treba narediti, in slediš svojim instinktom. Verjamem pa, da bo šlo na bolje in da bomo vsi skupaj preživeli naslednja dva dneva."

Kdo je Pogačarju še ostal?

Kljub izgubi McNultyja in težavam Yatesa Pogačar ne dvomi, da ima ob sebi še vedno dovolj močno zasedbo.

Felix Großschartner se po njegovih besedah počuti odlično, dobro sta tudi Nils Politt in Isaac del Toro. Tim Wellens lahko kljub bolečinam vedno najde dodatno moč, Florian Vermeersch pa bi lahko pomembno delo opravil v prvem delu etape.

"Felix se počuti odlično, tudi Nils je v redu, Isaac prav tako. Če Timu daš malo motivacije, vedno zagrabi in gre skozi bolečino. Florian je lahko zelo dober v prvem delu etape. Mislim, da bomo zmogli," je našteval Pogačar.

Nato je z zelo neposrednimi besedami opisal, kako izčrpana je karavana ob koncu tritedenske dirke: "To je tretji teden dirke, vsi trpimo. Trupla so vsepovsod, kar smo videli tudi danes."

Od začetka do konca na polno

Takšen razplet 18. etape zanj ni bil presenečenje. V zadnjih dneh se boj za pobeg začne praktično takoj po štartu, saj vse več kolesarjev išče še zadnjo priložnost za etapno zmago. Nič drugače ne bo niti v preostalih dveh gorskih etapah.

Umirjen in osredotočen je na zadnja dva izpita pred novo veliko zmago na Dirki po Franciji. Foto: Guliverimage

"Pričakoval sem nekaj takšnega. Zdaj že vsi vemo, da se pobegi vsak dan od začetka etape vrstijo eden za drugim. Na koncu so posledično za svoja mesta zaskrbljeni tudi kolesarji v najboljši deseterici skupne razvrstitve. To pomeni, da je treba iti na polno bolj ali manj od začetka do konca," je dejal Pogačar.

Pikčasta majica ni prioriteta

Pogačar pred zadnjima gorskima etapama ni le v rumeni, ampak tudi v pikčasti majici najboljšega hribolazca. Boj zanjo pa ostaja povsem odprt.

Valentin Paret-Peintre za njim zaostaja le točko, zmagovalec 18. etape Carapaz pa sedem. Na preostalih vzponih, med katerimi so Col Bayard, Col du Noyer, Col d'Ornon, Alpe d'Huez, Croix de Fer, Telegraphe, Col du Galibier, Col de Sarenne, bo na voljo še ogromno točk.

"Očitno sva si z Valentinom zelo blizu, danes je osvojil veliko točk. Toda veliko jih je še na Alpe d'Huezu, Croix de Feru, Télégraphu in Galibierju. Valentin se mora boriti oba dneva in vzeti čim več točk, nato pa bomo videli, kdo bo majico odnesel domov," je dejal Pogačar.

Za pikčasto majico ne bo tvegal rumene, lahko pa tesen boj poskrbi za dodatno zanimivost v zaključku Toura: "Pikčasta majica ni moja prioriteta, vendar zna biti tesen boj zanimiv za gledalce."

Na vprašanje, ali samozavestno pričakuje naslednji gorski izziv, je odgovoril kratko in jasno: "Da."