Tadej Pogačar si po skupni zmagi na Dirki po Romandiji ni privoščil pravega oddiha. Svetovni prvak je že zavihal rokave za novo misijo, na kateri bo lovil peto skupno zmago na Dirki po Franciji. V družbi moštvenega kolega Isaaca Del Tora je v slabem vremenu preizkušal pomembne gorske odseke Toura in ob tem v svojem slogu vidno užival.

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar po novi zmagi na Dirki po Romandiji ni imel pravega počitka. Njegov največji tekmec za Tour de France, Jonas Vingegaard, bo ta konec tedna na Madžarskem začel popotovanje na Giru d'Italia, ki ga bo skušal premierno osvojiti.

Pogi je v zadnjih dneh skupaj z moštvenim kolegom Isaacom Del Torom opravil ogled nekaterih pomembnih gorskih odsekov prihajajoče Dirke po Franciji. Po poročanju tujih kolesarskih medijev so ju opazili na trasah 14. in 15. etape, torej na delu Toura, ki bi lahko imel veliko težo v boju za skupno zmago.

Mraz, megla, dež … in veliko smeha

Razmere niso bile prav nič poletne. Megla, dež in nizke temperature so spremljali Pogačarja in Del Tora, ki pa sta bila pri raziskovanju tras kljub temu dobro razpoložena.

Na posnetkih, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, je bilo videti precej sproščeno vzdušje. Del Toro je med drugim pokazal tudi nekaj igrivosti, vožnjo po zadnjem kolesu, kar sicer velikokrat počne prav njegov idol Pogačar.

Slovenec, ki je v letošnjem spomladanskem delu sezone spet blestel, zbira prepotrebne informacije za osrednjo dirko sezone, na kateri bo lovil peto skupno zmago in izenačitev z največjimi imeni Toura. Pogačar ima trenutno štiri skupne zmage na Dirki po Franciji, do katerih je prikolesaril v letih 2020, 2021, 2024 in 2025.

Trasa Toura prinaša 21 etap, osem gorskih etap s petimi ciljnimi vzponi, kar pomeni, da bo prostora za napade veliko.

Štirinajsta etapa bo kolesarje peljala od Mulhousa do Le Marksteina, dolga bo 155 kilometrov in je označena kot gorska. Dan pozneje bo sledila še 184 kilometrov dolga gorska etapa od Champagnola do Plateau de Solaison, ki se bo končala s ciljnim vzponom.

Del Toro kot eden ključnih mož

Zanimiva je tudi izbira družbe. Isaac Del Toro je eden največjih mladih talentov v ekipi UAE Team Emirates XRG in hkrati drugi adut moštva, ob Pogačarju pa bi lahko imel na Touru pomembno vlogo v gorah. Tujci ga že vidijo kot enega izmed kolesarjev, ki bi lahko slovenskemu kapetanu pomagal v odločilnih trenutkih, mnogi pa čakajo tudi na njegov razcvet. Za 22-letnega Mehičana bo to tudi priložnost, da se ob najboljšem kolesarju sveta uči v najtežjem okolju, kar Tour de France zagotovo je.