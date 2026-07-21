Pogačar po kronometru snel kapo Evenepoelu in opozoril: Tour še ni končan

Tadej Pogačar je po drugem mestu v edini posamični vožnji na čas na letošnji Dirki po Franciji opozoril, da Tour kljub njegovi udobni prednosti pred Remcom Evenepoelom še zdaleč ni odločen. Po etapi je razkril tudi, da si ovinka, v katerem je padel in nato odstopil Florian Lipowitz, težave pa je imel tudi sam, zaradi parkiranih vozil organizatorjev med ogledom trase ni mogel dobro ogledati.

Tadej Pogačar je bil po prihodu v cilj zadovoljen s svojo predstavo, čeprav ni skrival, da je potiho upal tudi na etapno zmago. Na vzponu je bil povsem blizu Remcu Evenepoelu, nato pa je na tehnično zahtevnem zaključku nekoliko zmanjšal tveganje.

"Za mano je dober dan. Nekoliko sem razočaran, saj sem imel na vrhu klanca le 15 sekund zaostanka za Remcom. Nato sem si rekel, da do cilja ne bom preveč tvegal," je povedal vodilni kolesar letošnjega Toura.

"Esto solo pasa cuando llevas el maillot amarillo"



🤯 A Pogacar se le ha aparecido la virgen. El susto en la misma curva en la que Lipowitz se ha ido al suelo.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/1aoglznjBE — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 21, 2026

Kljub previdnejši vožnji je imel tudi sam težave v desnem ovinku, ki je usodno zaznamoval nastop Floriana Lipowitza. "Prav v ovinku, kjer je padel Lipo, sem imel težave tudi sam. Na ogledu trase so bila tam parkirana vozila organizatorjev, zato si tega dela nisem mogel dobro ogledati," je pojasnil Pogačar.

Hud padec Floriana Lipowitza

Lipowitz, ki je bil pred etapo na odličnem petem mestu v skupnem seštevku, je bil do padca na poti do vrhunskega rezultata. Na enem od vmesnih merjenj je za takrat vodilnim Skjelmosejem zaostajal le tri sekunde. Nemec je po zahtevnem spustu v desnem ovinku izgubil nadzor nad kolesom, zdrsnil in silovito trčil v robnik. Takoj je bilo jasno, da je poškodovan. Zdravniška pomoč je hitro prispela na kraj nesreče, Lipowitza pa so po nekaj minutah odpeljali do reševalnega vozila.

Za enega od kapetanov ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe je letošnje Dirke po Franciji konec. Pogačarja je odstop tekmeca močno prizadel. "Upam, da bo Lipo dobro okreval. Žal mi je, da je dirka izgubila še enega tekmeca," je dejal Slovenec.

Foto: Guliverimage

"Pred Remcom lahko le snamem kapo"

Čeprav si je želel zmage, je Pogačar športno priznal premoč Evenepoelu, ki je slavil na prav poseben dan, na belgijski državni praznik, in to pred očmi svoje družine in družine svoje soproge, ki so ga čakali v cilju. Belgijec je še enkrat potrdil, da je eden najboljših specialistov za vožnjo na čas na svetu.

"Seveda sem si želel zmagati, vendar je Remco evropski, svetovni in olimpijski prvak v kronometru. Pred njim lahko le snamem kapo," je dejal Pogačar.

Pogačar opozarja: Tour še ni odločen

Pogačar ima v skupnem seštevku udobno prednost, štiri minute in 32 sekund, vendar pred nadaljevanjem dirke ostaja previden. Do konca Toura kolesarje čaka še več zahtevnih etap, v katerih se lahko razmerja hitro spremenijo.

"Kar zadeva skupni seštevek, dirke še zdaleč ni konec. Pred nami je še zelo zahteven teden. Prednost je udobna, vendar nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi," je opozoril. "Gremo samozavestno proti koncu tedna, potem pa bomo videli, kako se bo razpletlo."

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