Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
30. 4. 2026,
18.06

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Jan Tratnik Domen Novak Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Romandiji

Dirka po Romandiji

Pogačar opisal pot do nove zmage, Roglič močno zdrsnil po lestvici #video

Tadej Pogačar | Tadej Pogačar je tudi v 2. etapi Romandije brez težav opravil s konkurenco. To je bila njegova šesta zmaga v sezoni in 114. v karieri. | Foto Profimedia

Tadej Pogačar je tudi v 2. etapi Romandije brez težav opravil s konkurenco. To je bila njegova šesta zmaga v sezoni in 114. v karieri.

Tadej Pogačar je na Dirki po Romandiji zmagal še drugi dan zapored. Potem ko je v sredo dobil sprint manjše ubežne skupine, je v četrtek zmagal še v sprintu razredčene glavnine. V prvi izjavi po etapi je poudaril, da mu je koristil tudi zaključni vzpon dneva. Primož Roglič je zaostal dobri dve minuti in zdrsnil na skupno 22. mesto.

"Zaključni krog smo odpeljali trikrat in vedel sem, da bo sprint zahteven zaradi vzponov pred njim. Vzpon smo prevozili zelo hitro, tudi zaradi vetra v hrbet," je dogajanje na etapi povzel svetovni prvak in nosilec rumene majice Tadej Pogačar.

A razmere v sprintu so bile drugačne, je povedal. "Med sprintom smo imeli pravzaprav veter v prsi, poleg tega se je trasa rahlo spuščala. Vedel sem, da ne smem biti preveč spredaj. V zadnjem ovinku sem bil sicer malce preveč v ospredju, a so me nekateri prehiteli – prehitro. To mi je na koncu šlo v prid."

Čeprav se Pogačar na zadnjem vzponu na Vuillens (3,1 kilometra, 5,4 odstotka) ni odlepil od tekmecev, je po etapi poudaril, da je bil ta vseeno odločilen. "Tam nisi mogel narediti razlike v času, lahko pa si naredil razliko v nogah. Če se tam pripelješ do limita, je potem veliko težje odpeljati dober sprint. Na srečo sem imel vse pod nadzorom in sem lahko odpeljal odličen sprint."

Sprint je sicer prvi odprl Dorian Godon, kolesar Ineosa, ki velja za najboljšega sprinterja na dirki in je kljub zahtevnemu vzponu ostal z najboljšimi. Francoz je silovito pospešil, a ga je Pogačar pred koncem prehitel.

Etapo je zaznamoval pobeg štirih kolesarjev, od katerih je najdlje zdržal mladi Šved Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), ki je zadnjič začel vzpon na Vuillens z majhno prednostjo. V ozadju je tempo dvignil Primož Roglič, nato pa je napadel Jefferson Cepeda. Pogačar je napad pokril, s tem pa je bil tudi Šved ujet. Na klancu so sledili še napadi, med drugim Yannisa Voisarda in Floriana Lipowitza, vendar se nikomur ni uspelo odlepiti. Poskusi so sledili tudi po spustu, a brez uspeha.

Pogačar ima z novimi bonifikacijskimi sekundami v skupnem seštevku zdaj 17 sekund prednosti pred Lipowitzem, ki je bil danes 24., in 26 sekund pred Francozom Lennyjem Martinezom (Bahrain Victorious), ki je etapo končal na 21. mestu.

Roglič je etapo končal z zaostankom 2:07 minute na 47. mestu, skupno pa je 22. (+2:49). Na dirki kot pomočnika nastopata tudi Jan Tratnik (Red Bull – BORA – hansgrohe) in Domen Novak (UAE Emirates), ki sta bila danes 78. in 79. z zaostankom 6:13 minute.

V petek kolesarje čaka tretja etapa; v okolici Orbeja bodo prevozili 176,6 kilometra z enim izrazitejšim vzponom pred spustom proti cilju.

