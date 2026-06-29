Potem ko so pred dnevi svoje zasedbe za Dirko po Franciji razkrili pri ekipah Red Bull - BORA - hansgrohe in Visma | Lease a Bike, so danes osmerico za največjo etapno dirko sezone predstavili tudi pri UAE Emirates - XRG. Tadej Pogačar, prvi favorit za skupno zmago, ki bi bila rekordna peta, bo lahko računal na izjemno močno ekipo, še posebej v gorskih etapah, kjer bo imel ob sebi številne vrhunske pomočnike.

Ekipa UAE Emirates - XRG za Dirko po Franciji:

Tadej Pogačar, Isaac del Toro, Brandon McNulty, Adam Yates, Felix Großschartner, Tim Wellens, Nils Politt in Florian Vermeersch.

Three weeks. 21 stages. The sport’s biggest prize to defend. We’re ready to cook at @LeTour 👨‍🍳🇫🇷



Ahead of the 113th Tour de France, we are delighted to announce our eight-man squad, led by the four-time champion, @TamauPogi 🌈



🇲🇽 @ISAACDELTOROx1

🇦🇹 @gro_felix

🇺🇸… pic.twitter.com/GH56L3bN3t — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 29, 2026

Eden najpomembnejših Pogačarjevih pomočnikov bo Mehičan Isaac del Toro, zmagovalec letošnje Dirke Auvergne-Rhône-Alpes (verjetno jo bolj poznate po imenu Kriterij po Dofineji), ki na Tour odhaja tudi po dragocene učne lekcije. V ekipi namreč računajo, da bi lahko v prihodnosti tudi sam prevzel vlogo vodje na največji etapni dirki, medtem ko bi jo v preostalih ekipah lahko že zdaj.

V gorskih etapah se bo Pogačar lahko zanesel tudi na Brandona McNultyja, Adama Yatesa, Felixa Großschartnerja in Tima Wellensa, na preostalih terenih pa bosta pomembni vlogi igrala Nils Politt in Florian Vermeersch.

From Catalunya to Paris, we’re ready to rumble at @LeTour 🇫🇷🥊



Across more than 3,300km and 54,000m of climbing, the 113th Tour de France promises to be another blockbuster.



We’ll set out from Barcelona looking to make history with @TamauPogi 💛 #WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/XgadqlYB35 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 29, 2026

Brez vstopnice za Tour sta ostala Pavel Sivakov in Jhonatan Narváez, ki sta bila prav tako med kandidati za nastop na največji dirki sezone. Med osmerico ni niti Domna Novaka, ki sicer velja za enega najzanesljivejših pomočnikov prvega kolesarja sveta. Novak je že pred časom povedal, da si letos nastopa na Touru ne želi, saj se zaveda, da v ekipnem kronometru, s katerim se bo začela letošnja Dirka po Franciji, ne bi bil konkurenčen in bi lahko zaviral ekipo.

Dirka po Franciji se bo začela že to soboto, 4. julija, z ekipnim kronometrom v Barceloni. Dogajanje bomo, tako kot vsako leto, na Sportalu spremljali v živo.

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