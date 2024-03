Pogačar mora v Barceloni le potrditi zmago, štirje Slovenci na Gent-Wevelgem

V Barceloni se bo danes končala kolesarska dirka po Kataloniji. Čeprav zadnja etapa kot na nekaterih drugih večdnevnih dirkah ni le formalnost, bi bila prava senzacija, če v skupnem seštevku ne bi zmagal slovenski as Tadej Pogačar, ki ima po šestih etapah velikansko prednost. Ta pred Špancem Mikelom Lando znaša kar tri minute in 31 sekund. Etapa se bo začela ob 10.30, končala pa naj bi se okoli 14. ure.

🚴‍♂️ Etapa 7⃣ #VoltaCatalunya103



🥳La festa final a Barcelona!

The final party!⛲️



🚩 @BCN_esports

🏁 @BCN_esports



⛰️ 7 ports (la Creu de l'Ordal, Castell de Montjuïc x6)

Esprints🔵Gavà i Castelldefels



📈 145,3 km



+ info: https://t.co/R8LC7ELIGI pic.twitter.com/rWP3UZSjnJ — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 24, 2024

Dvakratni zmagovalec Toura je na vzponih dirke kazal velikansko premoč in glede na njegov značaj bo presenečenje, če se tudi v zadnji etapi ne bo boril za najvišja mesta, čeprav mu bo treba za skupno zmago le nadzorovati položaj. A tradicionalna etapa na tej dirki je za marsikoga tudi prestižna, kot mnogi pravijo ena najlepših med vsemi dirkami. Njena posebnost je šestkratni vzpon na Montjuic v zadnjem delu dobrih 145 kilometrov dolge preizkušnje. Klanec sicer ni najtežji, ocenjen je z drugo kategorijo, a dovolj zahteven, da naredi selekcijo.

Profil 7. etape dirke po Kataloniji:

Pestro tudi na severu Evrope

Če se bo Tadej Pogačar, ki mu na dirki pomaga tudi rojak Domen Novak, potil v Kataloniji, pa bodo njegovi preostali rojaki Jan Tratnik, Luka Mezgec, Matej Mohorič in Matevž Govekar tekmovali v bolj hladni in bolj neprijazni Belgiji. Na sporedu bo namreč klasična spomladanska preizkušnja Gent-Wevelgem, ki doslej veliko uspeha Slovencem ni prinesla. Borut Božič je bil enkrat drugi, kar je največji uspeh. Mohorič je bil že dvakrat deveti, kot glavni slovenski adut in kapetan ekipe Bahrain-Victorious upa, da mu bo tokrat uspelo zlesti višje.

Glavni favorit dirke bo sicer Nizozemec Mathieu van der Poel, skupino glavnih konkurentov, v kateri je lahko tudi Mohorič, bodo vodili Danec Mads Pedersen, Avstralec Michael Matthews in Belgijec Tiesj Benoot.

