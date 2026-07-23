Pogačar izgubil prednost v seštevku hribolazcev, obeta se tesen boj

Richard Carapaz je zmagovalec prvega dela zahtevne alpske trilogije na Dirki po Franciji. Tadej Pogačar je medtem ohranil prednost pred izzivalci v skupni razvrstitvi, ostaja tudi nosilec pikčaste majice, a skrbi v njegovi ekipi povzročajo zdravstvene težave, zaradi katerih je kar nekaj kolegov danes kolesarilo v ozadju. Brandon McNulty pa je odstopil.

Elizejske poljane se zdijo blizu, a na poti do Pariza pred kolesarji stojijo mogočni alpski vrhovi. Prvo od treh peklenskih gorskih etap je s pametno in taktično odlično pripravljeno vožnjo osvojil Richard Carapaz, ki se tako veseli svoje prve letošnje, skupno pa druge etapne zmage na Dirki po Franciji.

"To je zares poseben trenutek. Takšna zmaga od tebe terja absolutno vse. Posvečam jo družini, ki mi pomeni največ. Občutek je neverjeten. To je bil zelo zahteven dan, neugodna etapa. Poskušal sem se priključiti begu, vedel sem, da ne smem ostati zadaj, in v pravem trenutku sem ujel vodilno skupino. K sreči sem imel dovolj moči tudi na koncu," je v cilju prve vtise strnil 33-letni Ekvadorec.

🔻 A strong attack, followed by a final kilometre at full throttle before celebrating a magnificent victory – well done, Richard Carapaz!



🔻 Un démarrage tranchant puis un dernier kilomètre à fond avant de célébrer une magnifique victoire, bravo Richard Carapaz !#TDF2026 |… pic.twitter.com/In0rctNVYr — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

Pred dvema letoma 17. etapa, letos 18.

Čez dan je kot senca sledil francoskemu kolesarju Valentinu Paret-Peintreju, ki je zbral največ točk na vseh štirih vmesnih gorskih ciljih in bil na odlični poti, da na prvem mestu seštevka za pikčasto majico prehiti tudi Tadeja Pogačarja. Domačinu je na zaključnem vzponu zmanjkalo moči in Carapaz se je odpeljal proti prestižni etapni zmagi. Richard Carapaz je slavil svojo drugo etapno zmago na dirki vseh dirk. Foto: Reuters

Do prve etapne zmage na dirki vseh dirk je prišel pred dvema letoma, ko je imel pred začetkom Toura sicer težave zaradi padca na Dirki po Švici. Kljub temu je na četrti etapi oblekel rumeno majico, preden jo je že naslednji dan predal Tadeju Pogačarju. Znova je zablestel v 17. etapi, ko je z napadom v cilj pripeljal kar sedem minut pred slovenskim kolesarskim asom. Prav s Pogačarjem se je udaril tudi za pikčasto majico in v seštevku hribolazcev na koncu slavil zmago. Postal je prvi Ekvadorec s tem podvigom.

"Za obe zmagi sem zelo garal, iskreno. Za vsako zmago na Touru je treba tudi trpeti. Ekipa je zelo vesela. Vedeli smo, po kaj smo prišli sem. Vedeli smo, kaj moramo narediti danes in naš trud je bil poplačan," je zaključil Carapaz.

Boj za pikčasto majico

Kolesar ekipe EF Education-EasyPost je bil na vseh vmesnih gorskih ciljih danes drugi, da bi ponovil uspeh izpred dveh let, pa bo potreboval sanjski zaključek Toura. V razvrstitvi najboljših hribolazcev po današnji etapi zaseda tretje mesto, z napadom na zaključnem vzponu, ki je poleg etapne zmage prinesel še deset točk, pa se je močno približal Paret-Peintreju in Pogačarju.

Slovenec jih ima trenutno na svojem računu 70, Francoz Paret-Peintre zdaj zaostaja le še za točko, sedem točk pa bo poskušal nadoknaditi Carapaz.

⚪️🔴 Classement provisoire ⚪️🔴



🥇 🇸🇮 Tadej Pogacar, 70 pts

🥈 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre, 69 pts

🥉 🇪🇨 Richard Carapaz, 63 pts#TDF2026 — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 23, 2026

V cilju se je sicer smejalo tudi Tadeju Pogačarju, ki je brez težav ohranil prednost pred glavnimi izzivalci v skupni razvrstitvi, hkrati pa je torej vsaj zaenkrat obdržal tudi pikčasto majico. Vseeno je za nekaj skrbi v taboru ekipe UAE Team Emirates - XRG povzročil odstop Brandona McNultyja in očitne zdravstvene težave, ki se po Adamu Yatesu širijo tudi med druge kolesarje.

Slovenec po današnji etapi ni zanikal, da bi lahko zaradi nastale situacije v naslednjih dveh dneh dirkal precej bolj obrambno, kot je v njegovi navadi. Prioriteta je, jasno, obramba rumene majice. To bi lahko bila voda na mlin Francoza in Ekvadorca.

Izidi, 18. etapa, Voiron–Orcieres-Merlette (185,2 km):

1. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 4:26:21

2. Mauro Schmid (Švi/Jayco AlUla) + 0:45

3. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma | Lease a Bike) isti čas

4. Valentin Paret-Peintre (Fra/Soudal Quick-Step) 1:14

5. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 1:57

6. Raul Garcia Pierna (Špa/Movistar) 2:12

7. Pablo Castrillo (Špa/Movistar) 4:30

8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 4:35

9. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) isti čas

10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5)

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13. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) isti čas

88. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 22:23

115. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius) 31:52

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Skupni vrstni red (18/21):

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 64:35:13

2. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) + 4:32

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG) 6:51

4. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 7:11

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 9:22

6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 10:14

7. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 12:50

8. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 12:58

9. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) 14:04

10. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 21:00

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84. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius) 3:36:21

85. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 3:36:23

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