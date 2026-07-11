Pogačar in favoriti sklenili dogovor, zaradi katerega je Tour varnejši

Na 113. Dirki po Franciji so favoriti za skupno zmago, z rumenim Tadejem Pogačarjem na čelu, preživeli dva mirna dneva, v katerih so varčevali z močmi in se tudi psihično odpočili. Za to je kriv tihi dogovor med ekipami, ki imajo svoje adute za skupni seštevek. "Vesel sem, da smo se tako dogovorili," pravi Pogačar, ki ima po osmih etapah Toura v skupnem seštevku 2:42 prednosti pred velikim rivalom Jonasom Vingegaardom.

"Zdaj sta bili dve etapi za regeneracijo, predvsem mentalno. Navajeni smo, da so ravninske etape na Touru zelo nervozne, smo pa ekipe, ki se borijo za skupni seštevek, sklenile nek dogovor, da se vozimo v ozadju, da ne prinesemo tega stresa v finale in če je karkoli narobe, skupaj reagiramo. To se kar zelo pozna in dobro deluje," je za TV Slovenija pojasnil Jan Tratnik, član Red Bull - BORE - hansgrohe.

"Vesel sem, da smo se tako dogovorili," je za slovensko nacionalno televizijo priznal tudi Tadej Pogačar, vodilni v skupnem seštevku dirke, ki ga v zadnjih dveh dneh nismo veliko videli med dirko, po etapah pa je na oder za zmagovalce prišel tako po pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki ter danes še 58-ič v karieri tudi po rumeno. "Sploh po spremembi pravil mednarodne zveze in varne cone petih kilometrov v sprinterskih etapa se da prihraniti nekaj energije več. Če se vsi, ki se borimo za generalno razvrstitev, vozimo od zadaj, lahko malce varčujemo," je še dodal svetovni prvak.

Favoriti za skupno zmago so tako lahko zadnji dve etapi vozili bolj ležerno, nadzor nad dirko so prepustili sprinterskih ekipam, ker se niso silili v ospredje, ni bilo množičnih padcev, morajo pa v teh vročih dneh – tudi danes je temperatura ozračja med etapo dosegla 37 stopinj Celzija – paziti na zadosten vnos tekočin in hlajenje teles. "Ves dan smo bili kar osredotočeni. Spet je bilo zelo vroče, a dan je bil lažji. Vseeno pa malce težji kot včeraj. Vesel sem, da je konec," si je oddahnil Pogačar.

Obe etapi, na katerih so favoriti počivali, pa je dobil belgijski veteran Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ki je v cilju takole izmenjal avtogram s Pogačarjem:

Probably the most expensive autograph exchange of the day 👀💛💚



Probablement l’échange de dédicaces le plus précieux de la journée 👀💛💚@TeamEmiratesUAE 🤝 @LidlTrek #TDF2026 pic.twitter.com/TmlbXI6cG0 — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026

Jutri kolesarje čaka bolj razgibana etapa, ki pa so jo prireditelji zaradi napovedi izjemne vročine (do 41 stopinj Celzija!) skrajšali za 30 kilometrov. Vseeno tekmovalce čaka okoli 3.000 višinskih metrov.

Izidi 8. etape Dirke po Franciji: 1. Tim Merlier (Bel/Soudal Quick-Step) 3;52:50

2. Biniam Girmay (Eri/NSN Cycling Team)

3. Olav Kooij (Niz/Decathlon CMA CGM Team)

4. Jasper Philipsen (Bel/ Alpecin - Premier Tech)

5. Pavel Bittner (Češ/Team Picnic PostNL)

6. Rick Pluimers (Niz/Tudor Pro Cycling Team)

7. Pascal Ackermann (Nem/Team Jayco AlUla)

8. Clement Russo (Fra/Groupama - FDJ United)

9. Max Kanter (Nem/XDS Astana Team)

10. Milan Fretin (Bel/Cofidis)

…

49. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG)

87. Matej Mohorič (Slo/Bahrain – Victorious) vsi isti čas

147. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 1:49

… Skupni vrstni red: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 28;49:07

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 2:42

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 3:27

4. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:30

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 3:34

6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 3:55

7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:00

8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious) 4:21

9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 4:57

10. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) 7:10

...

109. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 1;24:18

118. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1;27:20

...

Preberite še: