Po televiziji je spremljal zmage Primoža Rogliča, zdaj je izpolnil željo

"To dirko sem občudoval že od mladosti. Primoža sem že večkrat videl zmagati in vedno je bilo to lepo spremljati po televiziji. Zato sem želel priti sem, da bi tekmoval, to doživel in zmagal," je danes po skupnem zmagoslavju na Dirki po Romandiji povedal slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. V Romandiji je dirkal prvič v karieri in na tej švicarski dirki poskrbel še za četrto slovenski zmago po Simonu Špilaku (2010) in Primožu Rogliču (2018, 2019). Se je zdaj svetovni prvak osredotočil na dirke, na katerih še nima zmage?

Tadej Pogačar se je po imenitnem spomladanskem delu sezone, v katerem se je popolnoma posvetil enodnevnim klasičnim dirkam in slavil na Strade Bianche, Milano – Sanremo, Dirki po Flandriji in Liege – Bastogne – Liege, na dirki Pariz – Roubaix pa zasedel drugo mestu, uspešno preusmeril v etapne dirke. Sploh prvo v sezoni je odpeljal v Romandiji, francosko govoreči regiji v Švici, kjer je nastopil prvič v karieri. Tudi njegova naslednja dirka v koledarju, junijska Dirka po Švici (od 17. do 21. 6.), bo zanj novost.

Zdaj zbira zmage na enotedenskih dirkah?

Se je zdaj osredotočil na osvajanje enotedenskih dirk, ki mu v imenitni zbirki zmag še manjkajo? "Ah, ne," je na vprašanja novinarjev po zadnji etapi Romandije odgovarjal slovenski kolesarski fenomen, pa nato začel z naštevanjem lovorik, ki jih še nima. "Nimam Tirrena, nimam Itzulie. Pravzaprav nimam veliko dirk. Dirke po Avstraliji (Down Under), Dirke po Poljski, Dirke Renewi. Ostaja mi tudi še veliko enodnevnih dirk, zato je pred nami še veliko velikih izzivov. Gremo eno dirko za drugo in poglejmo, kako daleč lahko pridemo."

Primož Roglič je v zadnji etapi 79. Romandije zasedel tretje mesto, po dirki je čestital zmagovalcu Pogačarju:

V naslednjih sezonah bo zagotovo še napadel spomenik Pariz – Roubaix, edinega od petih, ki mu še manjka. Letos je osvojil Milano – Sanremo, že pred tem je slavil na dirkah po Flandriji, Lombardiji in Liege – Bastogne – Liege. Štirikrat je že osvojil francoski Tour, enkrat italijanski Giro, od grand tourov mu tako manjka le še španska Vuelta.

Romandija je bila njegova mladostna želja, je dejal. "To je etapna dirka svetovne serije, ki mi ustreza. V čast mi je bilo tekmovati. To dirko sem občudoval že od mladosti. Primoža sem večkrat videl zmagati in vedno je bilo to lepo spremljati po televiziji. Zato sem želel priti sem, da bi tekmoval, to doživel in zmagal."

Preveril je plezalno formo

Led na etapnih dirkah je prebit, na švicarskih prelazih je lahko v minulem tednu preveril tudi svojo plezalno formo in priznal, da ga do julijskega Toura čaka nekaj dela. Za klasike se je malce telesno okrepil, zato mu na daljših klancih ni bilo lahko, sploh ob močnem izzivalcu Florianu Lipowitzu. Nemec je z napadi poskušal tudi na nedeljski zadnji etapi dirke. "Ko je izvedel protinapad, je bilo res impresivno. Moram priznati, da je bilo kar mučno. Malo sva sodelovala. V finalu se nisem hotel preveč truditi, ker sem vedel, da moram ohraniti noge za končni sprint," je povedal o dvoboju na ciljnem vzponu pete etape.

Florian Lipowitz je svetovnega prvaka izzval na klancih. Foto: Guliverimage

Lipowitza je pohvalil tudi po sobotni kraljevski etapi, a dejstvo je, da mu adut moštva Red Bull – BORA – hansgrohe ni mogel resno parirati. Zdaj Pogačarja čaka nekaj premora, nato višinske priprave, junija pa bi se moral v Švico že vrniti v nekoliko drugačni podobi, primernejši za spopad z Jonasom Vingegaardom in Paulom Seixasom na Dirki po Franciji. Danski as bo formo za Tour pilil na Dirki po Italiji od 8. do 31. maja, v tej sezoni je nastopil na dveh dirkah, Pariz – Nica in Dirki po Kataloniji. Obe je dobil.

