Pred nami etapa, ki ne bo dovoljevala počitka #video

Tretje dejanje 26. kolesarske dirke Po Sloveniji bo potekalo med Žalcem in Idrijo. Kolesarje na 169,6 kilometra dolgi etapi čakajo trije leteči in štirje gorski cilji. Majico vodilnega po veliki zmagi na drugi etapi nosi slovenski kolesar Luka Mezgec (Michelton-Scott).

Kje so trenutno kolesarji?

Čeprav se štirje gorski cilji slišijo veliko, razen zadnjega noben ni tak, da bi lahko nastale večje razlike. Bi lahko karte premešal zadnji vzpon, ki se bo 26 kilometrov od cilja začel v Idriji? Kolesarji se bodo povzpeli na Dole, ki imajo v dobrih petih kilometrih vzpona v poprečju kar devet odstotkov naklona. A glede na to, da se nato trasa spusti nazaj proti Idriji in da bo do cilja takrat še 20 kilometrov, se da na spustu in nato ravnini še marsikaj popraviti.

To je ne nazadnje v četrtkovi etapi dokazal tudi Luka Mezgec, ki bo danes skupaj z ekipo Michelton-Scott delal za svojega kapetana Estebana Chavesa, ki je najboljši na hribovskih predelih.

3D-predstavitev 3. etape od Žalca do Idrije - 169,8 km