Po napornem začetku napočil dan za šprinterje

Na Dirki po Španiji je po treh napornih uvodnih etapah, na katerih so se morali izkazati predvsem hribolazci in favoriti za skupno zmago, četrta etapa zanje prinaša malo oddiha in v ospredje postavlja šprinterje. 191,7-kilometrska etapa od Garrayja do Ejee de los Caballerosa je ravninska, na njej ni nobenega kategoriziranega vzpona, tako tudi ne bi smela vplivati na stanje pri vrhu skupnega seštevka.

Vodilni kolesar na Vuelti Primož Roglič in njegova najmočnejša pomočnika v gorah, Novozelandec George Bennett in predvsem odlični Američan Sepp Kuss, bodo danes lahko malce zadihali, paziti bodo morali le na to, da se v cilj pripeljejo varno in brez zaostanka za največjimi tekmeci. Priložnost za lep etapni uspeh bo imel še drugi slovenski predstavnik na dirki Grega Bole (Bahrain McLaren), ki je včeraj izgubil moštvenega in reprezentančnega kolega Mateja Mohoriča. Ta je si je ob padcu v drugi etapi zlomil lopatico in se že včeraj ni pojavil na startu. Bole sicer v skupnem seštevku zaseda 132. mesto, za Rogličem zaostaja več kot 45 minut.

Na oder bodo stopili šprinterji, pa čeprav lahko za kakšno nepredvideno selekcijo poskrbi veter, ta letos kolesarjem na Vuelti ne prizanaša, na letošnjem Touru pa smo že videli, da lahko kolesarje ob nepazljivosti ujame v napačen ešalon, ti pa si hitro pridelajo minuto zaostanka, kot se je to zgodilo Tadeju Pogačarju v sedmi etapi Dirke po Franciji. Vsaj dežja po napovedih vremenoslovcev naj ne bi bilo.

Etapa se bo začela devet minut čez 13. uro, cilj naj bi kolesarji dosegli med 17.19 in 17.45.

Skupni vrstni red po treh etapah: 1. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 12;37:24

2. Daniel Martin (Irs) Israel Start-Up Nation 0:05

3. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 0:13

4. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 0:32

5. Hugh Carthy (VBr) EF Pro Cycling 0:38

6. Sepp Kuss (ZDA) Team Jumbo-Visma 0:44

7. Felix Grossschartner (Avt) Bora-Hansgrohe 1:17

8. Esteban Chaves (Kol) Mitchelton-Scott 1:29

9. Marc Soler (Špa) Movistar Team 1:55

10. George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 1:57

…

132. Grega Bole (Slo) Bahrain-McLaren 45:26

