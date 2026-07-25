Petkovo 19. etapo Dirke po Franciji je poleg neverjetnega vzpona Tadeja Pogačarja na Alpe d'Huez zaznamovala tudi grda nesreča Kolumbijca Einerja Rubia, ki je v nepregledni množici trčil v avtomobil UAE Emirates-XRG pred seboj in po padcu končal dirko. Prejel je 20 šivov in odšel na nadaljnje preglede v bolnišnico v Grenoble, njegova nesreča pa je ob nepremišljenem obbnašanju navijačev ob trasi sprožila številne polemike. Športni direktor UAE Joxean Fernandez Matxin je nesrečnemu Rubiu poslal javno opravičilo, oglasil se je tudi direktor Dirke po Franciji, Thierry Gouvenou.

Več kolesarjev je bilo v petek oviranih zaradi množic gledalcev, ki so se zbrale ob vseh 21 serpentinah vzpona. Vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar je moral med vožnjo z rokami odrivati navijače, preden je slavil etapno zmago, drugouvrščeni Remco Evenepoel pa so pri poskusu pospeševanja proti tekmecem za stopničke ovirali tako gledalci kot spremljevalni motocikli. Najhuje pa jo je na 19. etapi skupil član ekipe Movistar 28-letni Einer Rubio, ki je po silovitem trčenju v zadnji del avtomobila ekipe UAE Team Emirates-XRG moral v bolnišnico. Na obrazu je prejel 20 šivov, zaradi poškodb pa je bil prisiljen odstopiti z dirke.

The crash of 🇨🇴 Einer Rubio from another angle...



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Za volanom vozila je bil športni direktor UAE Joxean Fernandez Matxin, ki se je Rubiu opravičil za nesrečo in priznal, da ga je dogodek močno pretresel. Pojasnil je, da je moral avtomobil nenadoma ustaviti, ker je pred vozilo padel gledalec. "V zadnjih kilometrih Alpe d'Hueza, ob tisočih navijačev tik ob cesti in ogromnem pritisku, ki je vedno prisoten na odločilnih etapah Toura, je gledalec nepričakovano stekel pred vozilo in padel neposredno pred nas," je Matxin zapisal na svojem Instagramu. "Moja edina reakcija je bila, da sem takoj zavrl, da ga ne bi povozil. Vse se je zgodilo v nekaj desetinkah sekunde in v tistem trenutku sem razmišljal samo o tem, kako preprečiti še večjo tragedijo."

Po zaviranju so iz avtomobila zaslišali zvok trčenja od zadaj, vendar zaradi hrupa, napetosti, množice ljudi in odgovornosti, da še naprej spremljajo vodilnega na dirki, šele po prihodu v cilj izvedeli, kako hude so bile posledice. "Takoj sem poklical vodstvo in kolesarje ekipe Movistar, da bi izrazil svojo zaskrbljenost in izvedel, kaj se je zgodilo. Iskreno mi je žal posledic te nesreče. Če so moje odločitve v tistem trenutku vplivale na kolesarja v glavnini, lahko rečem le, da me to globoko boli. Pomembno se je zavedati, da je varnost kolesarjev, ekip in navijačev odvisna tudi od odgovornega vedenja ljudi ob cesti. Iz vsega srca upam, da te bom kmalu spet videl dirkati, tako kot bi moral. Tudi zame to ni bil lahek dan in čutil sem potrebo, da ti to sporočim," je v javnem sporočilu Rubiu še dodal Matxin.

Za volanom ekipe UAE je bil Joxean Fernandez Matxin. Foto: Ana Kovač

Direktor Dirke: Če bi imeli avtomobile izpred dvajsetih let, se ta nesreča ne bi zgodila

Na incident, ki ga je povzročil gledalec, se je odzval tudi direktor Dirke po Franciji Thierry Gouvenou, ki pa je odgovornost pripisal predvsem sodobni tehnologiji in ne množici gledalcev. Po njegovem mnenju bi se nesreča z starejšim avtomobilom morda sploh ne zgodila. Pri tem sicer ni omenil, kaj bi se zgodilo, če avtomobil ne bi tako hitro ustavil in bi lahko tudi povozil gledalca, ki je skočil na traso. "Bi se nesreči lahko izognili? Morda je mogoče preprečiti vsako nesrečo, ko se zgodi, vendar je jasno, da imajo današnji avtomobili senzorje povsod. Avto je zaznal gledalca, ki je padel pred njega, močno zavrl in motor se je ustavil. Če bi imeli avtomobile izpred dvajsetih let, se ta nesreča ne bi zgodila."

Kljub dogajanju z Rubiem in številnim navijačem, ki so v zgornjih serpentinah ustvarjali ozke "predore", skozi katere so se morali kolesarji nevarno prebijati, je Gouvenou ocenil, da je organizator ASO (Amaury Sport Organisation, op. p.) sprejel ustrezne ukrepe za omejevanje kaosa. "Okoli Alpe d'Hueza obstaja poseben mit, zaradi katerega si vsi želijo biti prav tam. Ne vemo natančno, zakaj, saj vzpon ni težji od drugih prelazov. Toda Alpe d'Huez je legendaren in vsi želijo biti tam."

Thierry Gouvenou Foto: Ana Kovač

"Res je, da je bilo včeraj tam ogromno ljudi, kar nas še vedno nekoliko skrbi. Velika večina navijačev se vede odgovorno. Vidimo manj ljudi, ki tečejo ob kolesarjih, vendar ostaja majhen delež tistih, ki počnejo vse mogoče in nekoliko kvarijo dogodek. Lahko bi tudi prepovedali gledalce. Lahko postavimo ograje, toda ali bodo navijači ostali za njimi? Spomnim se zadnjega obiska Baskije, ko smo na zadnjem vzponu postavili ograje, pa so jih navijači preprosto preplezali. Ni tako preprosto. Ključno je predvsem, da se spremeni miselnost navijačev. Jasno jim moramo sporočiti, da morajo spoštovati kolesarje. Samo omejevalni ukrepi ne bodo dovolj," je še dodal.

Na vprašanje o možnosti zaračunavanja vstopnine gledalcem na Alpe d'Huez je odgovoril: "To ni v duhu Toura. Za gledalce je to brezplačen šport in prav to je ena največjih prednosti kolesarstva. To ni smer, po kateri bi morali iti." Ob tem je še poudaril, da so organizatorji po njegovih besedah že sprejeli številne ukrepe. Vzpon na Alpe d'Huez so zaprli že dan prej ob 14. uri, da bi preprečili prihod avtomobilov, postavili so bistveno več zaščitnih ograj kot v prejšnjih letih, na vzponu je bilo razporejenih več policistov, a tudi to ni preprečilo dogodka, za katerega tako kolesarji kot organizatorji upajo, da bo v poduk navijačem.

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