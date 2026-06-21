Po hudem padcu Urške Žigart alarm v kolesarstvu

Ženski oddelek združenja poklicnih kolesarjev (CPA) je po nesreči Slovenke Urške Žigart v 2. etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. CPA je sicer neposredno udeležen v SafeR, organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu.

Žigart si je pred dnevi v Švici ob padcu ob koncu 2. etape zlomila čeljust, v padec pa so bile udeležene še Sara Casasola, Ginia Caluori in Maya Kingma. Slednji sta jo odnesli le z odrgninami, Casasola pa je potrebovala nekaj šivov.

Ženski oddelek CPA je v sporočilu za javnost zapisal, da je ta nesreča znova vzbudila skrbi glede tega, kako se v poklicnem kolesarstvu gleda in ukrepa pri tveganjih.

Urška Žigart je na cestni oviri za zmanjševanje hitrosti izgubila nadzor nad kolesom ter zgrmela prek krmila pri okoli 50 kilometrih na uro in negibno obležala na cesti. Foto: Ana Kovač

CPA je poudaril, da podpira SafeR od začetka projekta in da je vložil veliko truda in časa v njegov razvoj. A meni, da so številni resni padci in varnostni incidenti pokazali, da morajo zdajšnji model znova proučiti.

"Čas je za oceno in krepitev načina delovanja SafeR," pravijo pri CPA in si želijo jasnejše strukture, močnejša orodja in večjo avtoriteto pri zaznavanju tveganj in preprečevanju incidentov, preden do teh pride.

Ta intervencija je pomembna, ker je CPA neposredno vpleten v zdajšnje vodstvene strukture znotraj Mednarodne kolesarske zveze Uci.

SafeR trenutno sestavljajo tri glavne komisije, ki združujejo predstavnike kolesarjev, ekip, organizatorjev dirk in Ucija.

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