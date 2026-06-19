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Avtor:
A. T. K.

Petek,
19. 6. 2026,
18.30

Osveženo pred

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Dirka Po Sloveniji poškodba padec Po Sloveniji Po Sloveniji

Petek, 19. 6. 2026, 18.30

1 ura, 14 minut

Izkušenemu Špancu padec razblinil sanje o nastopu na Dirki po Franciji

Po hudem padcu na dirki Po Sloveniji dva kolesarja z zlomljeno nogo

Avtor:
A. T. K.

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slo | V enem od ovinkov druge etape dirke Po Sloveniji je na tleh pristalo več kolesarjev, dva sta pri padcu utrpela poškodbo noge. | Foto zajem zaslona/TV Slovenija

V enem od ovinkov druge etape dirke Po Sloveniji je na tleh pristalo več kolesarjev, dva sta pri padcu utrpela poškodbo noge.

Foto: zajem zaslona/TV Slovenija

Drugo etapo kolesarske dirke Po Sloveniji je v četrtek zasenčil hud padec, ki je zaradi zasedenosti zdravnikov in zdravniških vozil, začasno celo zaustavil dirko. Slabih 40 kilometrov pred ciljem v Ormožu je v spustu v ovinku na tleh končalo več kolesarjev, najhuje pa sta jo odnesla Eduard Prades iz ekipe Caja Rural - Seguros RGA in Lucas Towers iz ekipe Modern Adventure, ki sta utrpela zlom noge.

Hud padec slabih 40 kilometrov pred ciljem je povzročil začasno prekinitev dirke, saj sta bili obe zdravniški vozili, prav tako pa tudi medicinsko osebje, zasedeni z oskrbo poškodovanih kolesarjev. Padec je razblinil tudi sanje enega od kolesarjev.

po sloveniji | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

38-letni Španec Eduard Prades iz ekipe Caja Rural - Seguros RGA, ki si je pri padcu zlomil desno golenico, bi moral čez nekaj tednov nastopiti na največji kolesarski dirki sezone, Dirki po Franciji. Zaradi poškodbe bo moral izkušeni Katalonec, ki je spomladi osvojil peto mesto na Brabantski puščici, dirko vseh dirk spremljati od doma. Iz ekipe so sporočili, da ga bodo prepeljali v Španijo, kjer ga čaka operacija.

Zlom noge je utrpel tudi britanski kolesar Lucas Towers iz ekipe Modern Adventure.

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