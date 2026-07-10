Po etapi, ki je pretresla vrh, znova priložnost za sprinterje

Po zahtevni pirenejski etapi, v kateri je znova dominiral Tadej Pogačar in oblekel rumeno majico, se bo karavana Dirke po Franciji danes preselila na precej bolj ravninski teren, kjer bodo v ospredju spet sprinterji. Sedma etapa od Hagetmauja do Bordeauxa bo dolga 175,1 kilometra, kolesarji pa bodo morali premagati le 850 višinskih metrov. Bo Olav Kooij po zmagi v Pauju udaril še enkrat ali bosta tokrat v središču pozornosti Jasper Philipsen in Tim Merlier? Etapo, ki se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.15, končala pa okoli 17.15, bomo v živo spremljali na Sportalu.

Dan po napornem dnevu čez mitski Tourmalet, kjer je Tadej Pogačar začel silovit napad in v cilj pripeljal z več kot dvema minutama in pol prednosti pred Jonasom Vingegaardom, bo karavana dokončno zapustila Pireneje. Kolesarji za skupno razvrstitev bodo lahko spet nekoliko lažje zadihali, sprinterji pa bodo dočakali svojo drugo priložnost za etapno zmago na letošnjem Touru.

Trasa 7. etape Dirke po Franciji:

Etapa se bo začela v manj znanem Hagetmauju, kraju s približno pet tisoč prebivalci, ki še nikoli ni gostil Toura. Od tam se bodo kolesarji usmerili proti severu, proti Bordeauxu. Trasa bo večinoma ravninska, brez večjih pasti za sprinterje. Edini kategorizirani vzpon, Côte de Béguey četrte kategorije, je dolg 1,6 kilometra in ima povprečni naklon 4,3 odstotka. Kolesarje čaka približno 40 kilometrov pred ciljem, a sprinterskim ekipam ne bi smel povzročiti resnejših težav.

Tadej Pogačar bo v osmi etapi znova vozil v rumeni majici, vodi pa tudi v seštevku za pikčasto majico. Foto: Reuters

Favoriti: Kooij, Philipsen, Merlier ...

Med glavnimi favoriti za etapno zmago bo Nizozemec Olav Kooij iz ekipe Decathlon CMA CGM, ki je bil najhitrejši in najbolj spreten že v Pauju, medtem ko se bosta Jasper Philipsen iz ekipe Alpecin - Premier Tech in Tim Merlier iz Soudal Quick-Stepa, ki je včeraj ostal brez pomembnega pomočnika Berta Van Lerbergheja, skušala oddolžiti za slabši rezultat na prvi sprinterski etapi.

Presenečenje bi lahko pripravil Max Kanter iz ekipe XDS Astana, vedno pa je treba računati tudi na Biniama Girmaya iz ekipe NSN Cycling in Madsa Pedersena iz Lidl - Treka, ki vodi v razvrstitvi za zeleno majico.

Izidi, 6. etapa, Pau - Gavarnie-Gedre (186,2 km): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 4:32:07 2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 2:38 3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 2:57 4. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) isti čas 5. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 6. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 7. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 9. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious) 3:02 10. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) 3:06 ... 102. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 42:08 106. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) isti čas ... - skupni vrstni red (6/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 21:11:57 2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 2:42 3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 3:27 4. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:30 5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 3:34 6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 3:55 7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:00 8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious) 4:21 9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 4:57 10. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) 7:10 ... 114. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1:22:42 121. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 1:24:18 ...

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