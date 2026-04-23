Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

kolesarstvo Dirka po Alpah Jakob Omrzel

Četrtek, 23. 4. 2026, 17.10

Dirka po Alpah, 4. etapa

Po cilju še štart v Arcu, Jakob Omrzel pa znova osmi

Jakob Omrzel | Jakob Omrzel | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski talent Jakob Omrzel je na četrti etapi dirke po Alpah med Arcom, kjer so minuli konec tedna dirkali motokrosisti na dirki svetovnega prvenstva MXGP, in Trentom v dolžini 167,8 kilometrov osvojil osmo mesto. Kolesar ekipe Bahrain Victorius je ponovil dosežek sredine etape, s tem pa pred zadnjo etapo ostal na sedmem mestu v skupni razvrstitvi dirke.

Razgibano etapo je dobil nemški kolesar Lennart Jasch (Tudor), ki je bil najmočnejši iz skupine petih ubežnikov, ki so pobegnili že 150 kilometrov pred ciljem. Zadnjih 25 kilometrov je odpeljal sam in do konca zadržal zmago pred domačinoma Matteom Sobrerom (Lidl-Trek) in Federicom Iacomonijem (UKYO). Jakob Omrzel je v cilj prišel s skupino kolesarjev, ki so za zmagovalcem zaostali 20 sekund.

Večjih premikov v skupnem seštevku ni bilo. Vodstvo je obdržal Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki ima štiri sekunde prednosti pred kolesarjem ekipe Ineos Grenadiers, Nizozemcem Thymenom Arensmanom. Omrzel je zadržal sedmo mesto, njegov zaostanek znaša 29 sekund za vodilnim. V razvrstitvi mladih kolesarjev 20-letnik ostaja na tretjem mestu za Pellizzarijem in Francozom Mathysom Rondelom.

Drugi slovenski predstavnik, naturalizirani Rus in Omrzelov pomočnik Roman Ermakov, je zaostal za najboljšimi, z zaostankom dobrih sedmih minut in pol je bil 55.

V petek sledi še peta, kraljevska etapa od Trenta do Bolzana, ki bo dolga 128,6 kilometrov.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
