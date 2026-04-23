Po cilju še štart v Arcu, Jakob Omrzel pa znova osmi

Slovenski kolesarski talent Jakob Omrzel je na četrti etapi dirke po Alpah med Arcom, kjer so minuli konec tedna dirkali motokrosisti na dirki svetovnega prvenstva MXGP, in Trentom v dolžini 167,8 kilometrov osvojil osmo mesto. Kolesar ekipe Bahrain Victorius je ponovil dosežek sredine etape, s tem pa pred zadnjo etapo ostal na sedmem mestu v skupni razvrstitvi dirke.

Razgibano etapo je dobil nemški kolesar Lennart Jasch (Tudor), ki je bil najmočnejši iz skupine petih ubežnikov, ki so pobegnili že 150 kilometrov pred ciljem. Zadnjih 25 kilometrov je odpeljal sam in do konca zadržal zmago pred domačinoma Matteom Sobrerom (Lidl-Trek) in Federicom Iacomonijem (UKYO). Jakob Omrzel je v cilj prišel s skupino kolesarjev, ki so za zmagovalcem zaostali 20 sekund.

Večjih premikov v skupnem seštevku ni bilo. Vodstvo je obdržal Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki ima štiri sekunde prednosti pred kolesarjem ekipe Ineos Grenadiers, Nizozemcem Thymenom Arensmanom. Omrzel je zadržal sedmo mesto, njegov zaostanek znaša 29 sekund za vodilnim. V razvrstitvi mladih kolesarjev 20-letnik ostaja na tretjem mestu za Pellizzarijem in Francozom Mathysom Rondelom.

Drugi slovenski predstavnik, naturalizirani Rus in Omrzelov pomočnik Roman Ermakov, je zaostal za najboljšimi, z zaostankom dobrih sedmih minut in pol je bil 55.

V petek sledi še peta, kraljevska etapa od Trenta do Bolzana, ki bo dolga 128,6 kilometrov.