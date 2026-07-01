Eden od štirih kolesarjev s petimi zmagami na Tour de France Miguel Indurain pred začetkom Toura vidi Tadeja Pogačarja kot prvega favorita, a ga hkrati opozarja na past, ki lahko pride že prvi dan v Barceloni. Uvodni ekipni kronometer bo imel posebno pravilo: za skupni seštevek bodo kolesarjem merili individualne čase, zato si kapetani ne bodo smeli privoščiti niti majhne razpoke v ekipi.

Za številne kolesarske strokovnjake je Tadej Pogačar glavni kandidat za novo zmago na največji dirki na svetu. V zadnjih letih je pokazal, da zna obvladovati pritisk, tekmece in najtežje gorske dneve, letos pa lahko s peto zmago stopi ob bok največjim imenom kolesarske zgodovine.

Indurain: Pogačar je favorit, a Tour kaznuje napake

A Miguel Indurain dobro ve, da na Touru nikoli ne zadošča le moč v nogah. Tour de France je osvojil petkrat zapored. Prav zato dobro razume, kaj pomeni priti na največjo dirko sveta kot človek, proti kateremu vsi gledajo, taktizirajo in čakajo trenutek slabosti.

Tudi zanj je Pogačar prvi favorit. "Da, Pogačar je zelo močan. On in njegova ekipa sta v vrhunski formi in motivirana," je za Eurosport dejal sloviti Španec.

Miguel Indurain je petkratni zmagovalec Dirke po Franciji in je eden od četverice kolesarjev s tovrstnim podvigom. Letos se jim lahko pridruži še Pogačar. Foto: Reuters

Toda Indurain ob tem opozarja, da Tour v treh tednih večkrat pokaže zobe prav tistim, ki so na papirju najmočnejši: "Je tudi zmagovalec zadnjih dveh Tourov, zato je favorit številka ena. Toda drugi mu bodo zagotovo otežili delo, poleg tega je Tour sam po sebi zapleten."

To je sporočilo, ki ima pri Pogačarju posebno težo. Slovenski šampion ima na svoji strani formo, močno ekipo in samozavest, a Tour ni dirka, na kateri odloča samo najtežji klanec.

Odločajo tudi veter, položaj v glavnini, padci, živčnost v prvem tednu, ekipna taktika in trenutki, ko favorit ne sme izgubiti niti nekaj sekund zbranosti, ker je vse tako napeto na dnevni ravni.

Barcelona lahko razlike naredi že prvi dan

Prva velika preizkušnja bo prišla že na uvodni dan. Tour se bo začel v Barceloni z ekipnim kronometrom, ki bo zaradi posebnih pravil pomembnejši, kot se morda zdi na prvi pogled.

Pri etapni razvrstitvi bo štel čas prvega kolesarja posamezne ekipe v cilju, za skupni seštevek pa bodo kolesarjem merili individualne čase. To pomeni, da si kapetani ne bodo smeli privoščiti razpok znotraj ekipe, saj bi lahko že prvi dan nastale razlike med kandidati za rumeno majico.

Prav v tem Indurain vidi eno od prvih nevarnosti: "Začetek v Barceloni, ekipni kronometer ... pasti so vedno in treba je iti iz dneva v dan. Toda Pogačar je dobro razpoložen in mislim, da bo glavni favorit."

"Pasti so vedno in treba je iti iz dneva v dan. Toda Pogačar je dobro razpoložen in mislim, da bo glavni favorit."

Za UAE Team Emirates - XRG bo uvodna etapa zato zahtevala popolno izvedbo. Pogačar ima ob sebi močno zasedbo tudi za takšno traso, a prvi dan Toura je pogosto prav tisti, ko živčnost in najmanjše napake najhitreje pustijo posledice.

Pogačar lovi družbo največjih imen Toura

Indurainova ocena je pomembna tudi zaradi zgodovinskega okvira. Pogačar lahko z novo zmago doseže mejo, ki jo je v zgodovini Toura dosegla le peščica največjih.

Miguel Indurain, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Jacques Anquetil so Tour osvojili po petkrat. Pogačar bi se jim z letošnjim uspehom pridružil v istem razredu.

Prav zato bo pritisk še večji. Vsi bodo gledali njega, njegovo ekipo, vsak slabši dan pa bo za tekmece priložnost.

Seixas in Ayuso kot naslednji veliki zgodbi Toura

Indurain se je dotaknil tudi Paula Seixasa, mladega francoskega talenta, o katerem se pred Tourom veliko govori. Pri njem vidi velik potencial, a tudi vprašanje, ki spremlja vsakega mladega kolesarja na prvi veliki tritedenski dirki.

"No, mlad je. Morda celo premlad za odgovornost na Touru, toda danes mladi v vseh športih zelo zgodaj prevzamejo stvari v svoje roke in prepričan sem, da mu bo šlo dobro," je povedal Indurain.

Pri mladem Paulu Seixasu opozarja mladost, a hkrati izpostavlja, da mladi v vseh športih vse bolj stopajo v ospredje. Foto: Guliverimage Iz španskega zornega kota bo veliko pozornosti usmerjene tudi v Juana Ayusa, ki je po odhodu iz Pogačarjeve ekipe novo okolje našel pri Lidl-Treku. Indurain pri njem vidi svetlo prihodnost, za letošnji Tour pa ostaja previden: "Juan Ayuso je zamenjal ekipo, bil je pri UAE. To te, če želiš ali ne, nekoliko vrže iz ritma, vendar ima potencial, da se bori za Grand Tour. Morda ne letos, v prihodnosti pa mislim, da ima možnost narediti velike stvari."

Pogačar bo tako v Barceloni odprl lov na nov veliki podvig. Indurain mu vlogo favorita priznava brez zadržkov, a njegovo opozorilo je jasno: Tour se ne dobiva samo z močjo, ampak tudi z izogibanjem pastem, ki se lahko pojavijo že prvi dan. In Tour jih ima vsako leto ogromno, kar so se številni kolesarji že prepričali na svoji koži.