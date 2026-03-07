Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

velodrom Nejc Peterlin

Sobota, 7. 3. 2026, 18.13

1 ura, 3 minute

Peterlin v Perthu na velodromu do petega mesta v svetovnem pokalu

Nejc Peterlin, MSP Kitajska, dirkališčno kolesarstvo | Nejc Peterlin je v avstralskem Perthu na tekmi svetovnega pokala na velodromu v olimpijski disciplini omnium zasedel peto mesto. | Foto Guliverimage

Nejc Peterlin je v avstralskem Perthu na tekmi svetovnega pokala na velodromu v olimpijski disciplini omnium zasedel peto mesto.

Foto: Guliverimage

Slovenec Nejc Peterlin je v avstralskem Perthu na tekmi svetovnega pokala na velodromu v olimpijski disciplini omnium zasedel peto mesto, kar je najboljši rezultat slovenskega kolesarstva na dirkališču na članski ravni, je sporočila Kolesarska zveza Slovenije.

Potem, ko je bil na petkovi dirki na izločanje osmi, je Peterlin dobro formo potrdil s petim mestom v olimpijski disciplini omnium.

Z 20 leti je Peterlin med najmlajšimi na dirki svetovnega pokala v Perthu, dobro pa je začel štiridelno preizkušnjo v omniumu ter bil po prvi dirki na končni cilj peti. Malce je položaj poslabšal z desetim mestom na tempo dirki, nato pa se je s četrtim mestom v dirki na izločanje povzpel na skupno peto mesto. To je zadržal tudi po dirki na točke.

Skupaj je Peterlin zbral 100 točk, med 17 tekmovalci pa je slavil Japonec Shunsuke Imamura (113 točk), drugi je bil Kitajec Wu Junjie (108), tretji pa Američan Graeme Michael Frislie (107).

Pred odpravo v Avstralijo je bil Peterlin na lestvici Mednarodne kolesarske zveze uvrščen na 24. mesto, z novimi 890 točkami pa bo prihodnji teden verjetno že med najboljšimi 20, je zapisala krovna slovenska kolesarska zveza.

Peterlin bo nastopil tudi na preostalih dveh dirkah svetovnega pokala, ki bosta v drugi polovici aprila v Hongkongu in Nilaiju v Maleziji. Na obeh se mu bo po podatkih krovne zveze pridružil še Žak Eržen, član cestne ekipe Bahrain-Victorious.

Dobri nastopi na dirkah svetovnega pokala so pogoj za izpolnitev kvote za udeležbo na svetovnem prvenstvu v Šanghaju, ki bo od 14. do 18. oktobra, pred tem pa čaka slovensko reprezentanco še evropsko prvenstvo mladincev in mlajših članov v Cottbusu, ki bo od 7. do 12. julija.

velodrom Nejc Peterlin
