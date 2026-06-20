Italijanski kolesar Giulio Pellizzari je danes v zadnjih metrih kraljevske etape kolesarske dirke Po Slovenije etapnno zmago brez oklevanja prepustil moštvenemu kolegu Florianu Lipowitzu, ki zdaj tudi vodi v skupnem seštevku dirke, po prihodu v cilj pa pojasnil, zakaj se je tako odločil.

22-letni Giulio Pellizari v svoji drugi sezoni pri ekipi Red Bull–BORA–hansgrohe dokazuje, da je talent, ki ga je kazal že v mlajših kategorijah, s trdim delom in podporo ekipe še dodatno izpilil. Še pred dvema letoma je na Giru svojega vzornika Tadeja Pogačarja prosil za rožnata kolesarska očala, Pogačar pa mu je ob tem podaril še rožnato majico, danes pa je vse bolj jasno, da mladi Italijan zori v enega od prihodnjih kapetanov ekipe.

In kot se je danes, pa tudi že večkrat prej pokazalo v praksi, Pellizzari ni samo velik talent, ampak tudi pravi ekipni igralec. V cilju kraljevske etape letošnje Dirke po Sloveniji, kije karavano po dolgih letih znova zapeljala na Vršič, je brez oklevanja potisnil moštvenega kolega Floriana Lipowitza čez ciljno črto v Kranjski Gori in poskrbel, da sta etapna zmaga in novo skupno vodstvo pripadla Nemcu. V cilju je pojasnil, zakaj.

"Že dobri dve leti ni zmagal, meni pa je to uspelo prejšnji mesec"

"Rekel sem mu, da si je zmago zaslužil. Že dobri dve leti ni zmagal, meni pa je to nazadnje uspelo prejšnji mesec na Dirki po Alpah, zato sem mu že pred enim mesecem namignil, da bi mi bilo všeč, če bi zmagal on. Sicer mi je rekel, da moram zmagati jaz, ampak na koncu sem zelo vztrajal, da bo zmaga njegova. Danes je bil močnejši. Upam, da mu bo to dvignilo moralo za jutrišnjo etapo in za Tour de France," je v cilju kraljevske etape v pogovoru za TV Slovenija razlagal dobro razpoloženi Pellizzari.

Foto: Ana Kovač

Dejal je, da je v dobri formi, a da je imel Lipowitz več moči. Nemec si je prednost nabral tik pred vrhom prelaza Vršič, z namenom, da bi spust lahko odpeljal bolj konzervativno in varno, nakar ga je Pellizzari ujel in sta se zložno zapeljala proti cilju. Priznal je tudi, da ju je nekoliko skrbelo, da bi ju Jakob Omrzel, ki je na spustu drvel iz ozadja, ujel, a vseeno nista želela tvegati z nepremišljeno vožnjo.

"Hotel sem v miru na počitnice, Florian na pa Tour"

"Hotel sem v miru oditi na počitnice, Florian pa na Tour. Zato raje nisva tvegala, sva pa imela v zaključku vseeno priložnost pritisniti na plin, saj sva bila dva," je v cilju razlagal simpatični Italijan, ki je od našega zadnjega pogovora na Dirki po Sloveniji leta 2024 dozorel in napredoval v vseh pogledih.

S prestopom v Red Bull s je spremenilo marsikaj

Ko smo mu pokazali fotografijo, ki smo jo pred dvema letoma posneli na dirki Po Sloveniji, pred ekipnim avtobusom v Žalcu, kjer pozira v svetlomodrem dresu italijanske prokontinentalne ekipe Bardiani, se je nasmehnil in dejal, da je največja razlika v tem, da je zamenjal ekipo. S tem pa se je zanj spremenilo marsikaj.

Pellizzari na dirki Po Sloveniji leta 2024, ko je dirko končal na skupno 3. mestu in kot najboljši mladi kolesar. Foto: Alenka Teran Košir

"Imam več priložnosti zase kot kolesar. Takrat sem bil star 21 let, danes sem skoraj 23, in tudi ti dve leti prineseta svoje," je dejal Pellizzari.

Med drugim je bil prvič tudi v vetrovniku v Kaliforniji, kjer so pri ekipi pilili njegovo aerodinamiko na kronometrskem kolesu. Tudi z mislijo na Dirko po Italiji, ki je bila letos njegov glavni cilj in na kateri je bil na sporedu 42-kilometrski posamični kronometer. A Giro se zaradi želodčnih težav zanj ni razpletel tako, kot bi si želel.

Razočaranje na Giru kot pomembna učna lekcija

Po težavah se je prelevil v vlogo pomočnika Jaiju Hindleyu, ki je na koncu osvojil skupno 3. mesto, ni pa skrival razočaranja nad svojo predstavo. V enem od intervjujev se je pošalil, da bo zažgal startne števillke, ki jih je nosil na Giru. Vprašali smo ga, kako se je naučil spoprijemati z razočaranji? "Dejstvo je, da ne more vedno vse iti po načrtu. Vesel sem, da sem imel že pred Girom zelo uspešno sezono. To, kar se mi je zgodilo na Giru, sem vzel kot učno lekcijo za naslednje dirke. Upam, da bo šlo naslednjič bolje," je povedal Italijan.

Foto: Aleš Fevžer

Pravi, da nima težav s preklapljanjem med vlogo kapetana in pomočnika, saj je kolesarstvo navsezadnje ekipni šport. "Danes smo dirkali za Lipota. V obeh vlogah moraš biti dovolj močan, da zdržiš, v bistvu pa je podobno. Enkrat si vodja, drugič pomagaš nekomu drugemu," je zrelo razmišljal Pellizzari.

Vprašali smo ga še, kaj se lahko kot še vedno razmeroma mlad kolesar - na dirki Po Sloveniji sicer ni bil več v igri za belo majico, saj se na slovenski dirki zanjo, drugače kot na številnih tujih dirkah, potegujejo kolesarji do 23. in ne do 25. leta starosti, a je še vedno zelo mlad - , nauči od slovenskih sotekmovalcev Primoža Rogliča in Jana Tratnika. Pellizzari pravi, da ogromno.

Foto: Ana Kovač

"Oba sta zelo izkušena. Primož je zmagal na veliko grand tourih, že lani sem se od njega veliko naučil in mislim, da lahko od njega ogromno odnesem tudi do konca te sezone," je dejal Italijan, ki je že med ohlajanjem na trenažerju pred ekipnim avtobusom v Kranjski Gori misli hitro preusmeril v zadnjo etapo slovenske pentlje.

Nova priložnost za zmago Rdečih bikov?

Jutri bo namreč za ekipo Red Bull–BORA–hansgrohe nova priložnost za etapno zmago. Etapa od Litije do Novega mesta, z zdaj že tradicionalnim vmesnim vzponom na Trško goro približno 10 kilometrov pred ciljem, prinaša novo možnost za zmagoslavje. Na štirih etapah jih imajo Rdeči biki že tri.

Pred jutrišnjo etapo ima Lipowitz štiri sekunde prednosti pred Pellizzarijem, najboljši slovenski kolesar na dirki Omrzel, ki je danes oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja, pa zastaja minuto in 32 sekund. A sam pravi, da ni še konec ...

Tudi zadnjo etapo 32. izvedbe dirke Po Sloveniji bomo na Sportalu spremljali v živo.

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