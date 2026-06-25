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Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
25. 6. 2026,
12.50

Osveženo pred

29 minut

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Oscar Onley Netcompany INEOS Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Četrtek, 25. 6. 2026, 12.50

29 minut

Teden dni do Dirke po Franciji

Oscar Onley zaradi poškodbe rame ostal brez nastopa na Touru

Avtor:
A. T. K.

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Oscar Onley | Oscar Onley zaradi poškodbe žal ne bo mogel nastopiti na letošnji Dirki po Franciji. | Foto Guliverimage

Oscar Onley zaradi poškodbe žal ne bo mogel nastopiti na letošnji Dirki po Franciji.

Foto: Guliverimage

Iz britanske kolesarske ekipe Netcompany Ineos prihajajo slabe novice. Eden od njihovih dveh adutov za skupno uvrstitev na letošnji Dirki po Franciji, Oscar Onley, na najpomembnejši etapni dirki sezone ne bo mogel nastopiti. Dodatne zdravniške preiskave so namreč potrdile resnejšo poškodbo rame. Triindvajsetletni Britanec, ki je bil lani na Touru odličen četrti, se je poškodoval pri padcu v šesti etapi dirke Tour Auvergne-Rhône-Alpes, eni od pripravljalnih dirk za največjo dirko sezone.

Oscar Onley je že začel rehabilitacijo in po navedbah ekipe pri okrevanju lepo napreduje.

"Zelo sem razočaran, da letos ne bom mogel nastopiti na Dirki po Franciji. Zdaj sem osredotočen na okrevanje in na to, da ramo spravim v dobro stanje, obenem pa sem zelo motiviran, da iz te sezone še nekaj naredim," je v izjavi za javnost ekipe Netcompany Ineos sporočil Onley.

Oscar Onley | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Ob tem je dodal, da bo v prihodnjih tednih z zanimanjem spremljal svoje moštvene kolege na francoskih cestah. "Veselim se, da bom spremljal fante na dirki v Franciji, še posebej zato, ker vem, kako trdo so vsi delali," je še povedal.

Vlogo kapetana bo zdaj prevzel Kevin Vauquelin, ki je bil prvotno predviden kot sokapetan.

Dirka po Franciji se bo začela čez natanko teden dni, v soboto, 4. julija, z ekipnim kronometrom v Barceloni.

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