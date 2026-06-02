Urška Žigart, edina slovenska predstavnica na letošnjem Giru d'Italia Women, je v četrti etapi z odlično vožnjo na gorskem kronometru naredila pomemben korak v boju za visoko skupno uvrstitev. Na 12,7 kilometra dolgi preizkušnji od Belluna do Nevegala je dolgo držala drugo mesto, potem ko jo je prehitela aktualna svetovna prvakinja v vožnji na čas Marlen Reusser, na koncu pa osvojila deveto mesto in v skupnem seštevku iz 31. mesta skočila na deveto. Etapne zmage se je veselila ena najboljših kolesark vseh časov, 36-letna Anna van der Breggen, ki je Reusserjevo prehitela za več kot minuto.

Gorski kronometer od Belluna do smučarskega središča Nevegal v Benečiji je bil ena ključnih preizkušenj letošnjega Gira. Na trasi v skupni dolžini 12,7 kilometra, s povprečnim naklonom 8,2 odstotka in najstrmejšimi odseki do približno 14 odstotkov, je Urška Žigart potrdila, da je v Italijo pripotovala v vrhunski formi.

Anna van der Bregen je nova vodilna na Giru.

Potem ko je ciljno črto prečkala kot najhitrejša, in jo je prehitela le svetovna prvakinja Marlen Reusser (Movistar), je dolgo vztrajala na visokem drugem mestu, na koncu pa po nastopu najboljših po prvih treh etapah, osvojila končno deveto mesto. Pod etapno zmago se je podpisala veteranka Anna van der Breggen (SD Worx), ena najboljših kolesark v zgodovini, in modro majico najboljše po gorskih ciljih, zasluženo zamenjala za roza majico.

36-letna Nizozemka je mojstrsko opravila z vožnjo na čas. Že drugouvrščena Švicarka Reusser, ki je v sezoni 2021 tekmovala za isto ekipo kot pred tem Žigart (Ale BTC City Ljubljana) je zaostala 1:04 minute, rojakinja Demi Vollering pa še šest sekund več. Enak je tudi vrstni red v skupnem seštevku. Do danes vodilna Elisa Balsamo (Lidl-Trek) je pričakovano močno zaostala in z dobrimi devetimi minutami pribitka osvojila 123. mesto, v skupnem seštevku pa zdrsnila na 56. mesto.

"Na ogledu trase že marca"

Žigart je bila v cilju vidno zadovoljna. Z devetim mestom v kronometru je zdaj deveta tudi v skupnem seštevku, kar pomeni, da je napredovala za kar 22 mest.

Kot je pojasnila v pogovoru za Sportal se je na etapo skrbno pripravila. "Traso etape smo si šle pogledat že marca, tako da smo lahko razmislili glede izbire kolesa. To je teren, ki mi zelo ustreza. Pred etapo sem bila vesela in prijetno na trnih, zdaj pa se veselim tudi naslednjih dni," je povedala trenutno najboljša slovenska kolesarka, ki je bila zelo zadovoljna tudi s samo izvedbo vožnje.

"Dobro smo trenirali in dobro smo se pripravili. Vem, da me je prehitela svetovna prvakinja, zato si nimam česa očitati," je dodala edina Slovenka v ženski svetovni seriji.

Peta etapa bo postregla s skoraj 3400 višinskimi metri

Že v sredo jo čaka nadaljevanje boja za skupno razvrstitev, saj bo na sporedu ena najzahtevnejših etap letošnjega Gira, 146 kilometrov dolga preizkušnja od Longarona do Sante Stefano di Cadore. Kolesarke čaka dan z največ višinskimi metri na dirki – skoraj 3400.

Po izvrstni predstavi na kronometru bo Žigart, ki tri tedne po Vuelti nastopa že na drugem Grand Touru sezone, saj so Giro iz tradicionalnega julijskega termina letos prvič prestavili na konec maja oz. začetek junija, v nadaljevanje dirke vstopila z veliko samozavesti in pomembnim časovnim izkupičkom v primerjavi s številnimi tekmicami za skupno razvrstitev.

Eden vrhuncev dirke bo tudi osma etapa od Rivolija do Sestriera, v kateri bodo kolesarke prvič v zgodovini Gira d'Italia Women vozile čez ikonični makadamski klanec Colle delle Finestre, kjer je na moškem Giru v preteklosti že prišlo do preobrata med nosilci roza majice.

Najboljša skupna uvrstitev Žigartove na Giru je deveto mesto, najboljša na Grand Tourih pa šesto mesto na letošnji Vuelti.

