Čeprav je v teh dneh vse v znamenju slovite Dirke po Franciji, se v ozadju kolesarske karavane odvijajo tudi prestopne igre. V središču pozornosti se je znašel 22-letni Mehičan Isaac del Toro, eden največjih talentov svetovnega kolesarstva in moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates - XRG. Po poročanju italijanskega novinarja Beppeja Contija naj bi se za njegov podpis zanimale kar tri francoske ekipe.

Isaac Del Toro velja za enega največjih biserov nove generacije. Letos je navdušil z zmagami na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, bil najhitrejši tudi na UAE Tour, nedavno pa je pokoril tekmece na Dirki Tour Auvergne – Rhone-Alps, ki je pred tem nosil ime Kriterij po Dofineji.

Od danes naprej ga čaka prav poseben izziv, saj bo premierno kolesaril na dirki vseh dirk. V njegovi ekipi bo vse podrejeno lovu Tadeja Pogačarja na peto zmago na francoski pentlji.

Prav to naj bi bil razlog, da se je v karavani začelo govoriti o zanimanju drugih ekip. Ob štirikratnem zmagovalcu Toura in enem najboljših kolesarjev vseh časov je namreč zelo težko priti do priložnosti za vlogo prvega kapetana na največjih dirkah.

Francozi opazujejo

Italijanski novinar Beppe Conti je izpostavil, da se zanj zanimajo tri francoske ekipe, vendar jih ni navedel. Portal Cyclinguptodate kot najverjetnejše možnosti omenja Decathlon AG2R, Groupama-FDJ United in Cofidis. Vse tri bi lahko Del Toru ponudile nekaj, česar mu pri UAE vsaj v bližnji prihodnosti skoraj zagotovo ne morejo – ekipo, zgrajeno okoli njega.

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A je tudi Decathlon AG2R v tem trenutku malce težje izvedljiva zgodba, saj imajo v svojih vrstah nadarjenega Paula Seixasa.

Pogodba do 2029 močno spreminja računico

Govorice pa seveda ne pomenijo, da je prestop blizu. Del Toro ima z UAE Team Emirates - XRG veljavno pogodbo vse do konca leta 2029, zato gre za prve govorice in tipanje terena, ne za konkretna pogajanja.

Pogačar v njem vidi zmagovalca Toura

Zanimivo je, da je prav Pogačar v četrtek na uradni novinarski konferenci pred začetkom Toura zelo pohvalno govoril o svojem mlajšem moštvenem kolegu. Dejal je, da je Del Toro eden izmed kolesarjev, ki bi lahko nekoč osvojili Dirko po Franciji, v šali pa dodal, da morda celo že letos.

To veliko pove o tem, kako visoko ga cenijo znotraj moštva UAE in kako ga ceni slovenski kolesarski šampion. Hkrati pa odpira vprašanje, ki bo v prihodnjih letih vse glasnejše: koliko časa bo eden največjih talentov svetovnega kolesarstva pripravljen čakati na svojo priložnost na Touru, da se bo nanj podal kot kapetan, če bo moral vedno delati za Pogačarja?

Zanimivo bo videti, kako se bo Del Toro spopadel z letošnjim Tourom. Če bo visoko v generalni razvrstitvi, bo zanimanje drugih ekip še toliko večje.