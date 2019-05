"V Primožu še vedno gori ogenj" #video

Sprehodite se po reliefu 19. etape Dirke po Italiji:

"Roglič lahko lov na rožnato majico naredi še bolj zanimiv"

Addy Engels, športni direktor Rogličeve ekipe Jumbo-Visma, je prepričan, da lov na rožnato majico zmagovalca na Giru še zdaleč ni končan in da je prav Roglič tisti, ki boj lahko naredi še bolj zanimiv.

Zasavec je po včerajšnji ravninski etapi, v kateri je zmagal Italijan Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini), ki je bežal večji del etape, ohranil tretje mesto v skupnem seštevku. Za vodilnim Richardom Carapazom iz ekipe Movistar zaostaja za dve minuti in 16 sekund, do drugouvrščenega Vincenza Nibalija iz Bahrain Meride pa ga loči 22 sekund.

"Primož je fant, ki si želi zmagati, toda tu ne gre za to, kaj mi želimo, odvisno je od njega, od njegove forme. Moral bo narediti razliko do Verone. Dve minuti in 16 sekund zaostanka je za 17-kilometrski kronometer preveč," je v pogovoru za kolesarski portal Cyclingnews razmišljal Engels.

Dopustil je možnost, da bi Roglič zaostanek poskušal zmanjšati na današnjem zaključnem vzponu. "Primož je danes (na 19. etapi) naredil dober vtis in v njem še vedno gori ogenj."

Pri Nibaliju šteje samo zmaga

Podobne namere gojita tudi Rogličeva največja tekmeca. Nekdanji zmagovalec Gira Vincenzo Nibali, ki je pred dnevi javno kritiziral Rogliča zaradi njegove domnevne neaktivnosti, je dejal, da mu drugo ali tretje mesto na Giru ne pomenita prav veliko, s čimer je dal jasno vedeti, da cilja samo na zmago.

Nanjo računa tudi vodilni Richard Carapaz, ki bo poskušal ob zelo močni ekipi Movisart doseči prvo rožnato zmago v zgodovini Ekvadorja.

Slovenska veselica ob trasi

Roglič bo tudi danes lahko računal na močno in glasno spodbudo slovenskih navijačev. Ti bodo stiskali tudi za Jana Polanca (UAE Emirates) in Grego Boleta (Bahrain Merida). Prvi v skupnem seštevku z devetimi minutami in 20 sekundami zaseda 11. mesto, drugi pa je z več kot tremi urami in pol zaostanka 114.

