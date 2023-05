Novo presenetljivo slovo na Giru

Toda za razliko od Kolumbijca in Belgijca, ki sta se umaknila po pozitivnem testu na koronavirus, Švicar ni odstopil zaradi zdravstvenih razlogov. Skupaj z njegovo ekipo Groupama-FDJ so se odločili, da se bo raje spočil in pripravil na svoja naslednja dva cilja, to bo dirka po Švici (11.–18. junij) in dirka po Franciji (1.–23. julij), na katerih bo imel pomembno vlogo.

Küng je na nedeljskem kronometru sicer osvojil četrto mesto, le s štirimi sekundami zaostanka za zmagovalcem Remcom Evenepoelom. "Občutek imam, da je to zgodba mojega življenja. Kaj lahko rečem? Čutim, da je to zgodba mojega življenja. Vsakič se mi zmaga izmakne za skoraj nič. Poleg tega je cesta proti koncu postala bolj suha za voznike v generalni razvrstitvi. To je šport, ne skrivam se za njim, vendar je zelo frustrirajoče, da spet končam tako blizu ... To je vse, kar lahko rečem," je bil razočaran Küng, ki je bil v skupni razvrstitvi na 35. mestu s skoraj 16 minutami zaostanka. Ta se bo zdaj po nekaj dneh počitka udeležil višinskih priprav v Švici.

