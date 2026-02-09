Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
16.34

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Visma | Lease a Bike Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 16.34

24 minut

Presenetljiva novica iz Visme: Vingegaard ostal brez trenerja

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaagrd je ostal brez trenerja, s katerim je sodeloval vse od prihoda v Vismo. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaagrd je ostal brez trenerja, s katerim je sodeloval vse od prihoda v Vismo.

Foto: Guliverimage

Trener Tim Heemskerk je potrdil, da se po osmih letih končuje njegova pot pri kolesarski ekipi Visma | Lease a Bike. Njegov odhod pomeni, da se bo prvi zvezdnik ekipe Jonas Vingegaard na Dirko po Italiji in Dirko po Franciji pripravljal pod vodstvom novega trenerja.

Ekipa Visma | Lease a Bike je doživela nov udarec. Potem ko je v začetku leta presenetljivo slovo od športa napovedal zmagovalec lanskega Gira Simon Yates, Wout van Aert si je na ciklokros dirki zlomil gleženj, Jonas Vingegaard pa je po padcu na treningu in kasnejši bolezni zamaknil začetek letošnje sezone, je zdaj postalo jasno še, da ekipo zapušča trener Tim Heemskerk.

Heemskerk je bil v zadnjih osmih letih trener za zmogljivost pri Vismi, Vingegaarda pa je vodil vse od njegovega prihoda v ekipo leta 2019. V izjavi za javnost, ki jo je ekipa objavila danes, je zapisal, da je v zadnjem obdobju opazil, da se težko še naprej izraža z ustvarjalnostjo in strastjo, ki sta zanj kot trenerja ključnega pomena. "To je bil trenutek, ko sem moral biti iskren do sebe in do ekipe. Ponosno gledam na razvoj moštva, sebe in kolesarjev – seveda tudi Jonasa. V prihodnjem obdobju si bom vzel nekaj časa zase in razmislil o naslednjih korakih."

Tim Heemskerk po osmih letih zapušča ekipo Visma. | Foto: Visma | Lease a Bike Tim Heemskerk po osmih letih zapušča ekipo Visma. Foto: Visma | Lease a Bike

Vodja za zmogljivost pri Vismi Mathieu Heijboer je njegov odhod označil kot najboljšo mogočo rešitev. "Tim je imel pomembno vlogo pri razvoju naše trenažne filozofije in pri doseganju športnih uspehov. V zadnjem obdobju sva opravila veliko pogovorov in verjamem, da je to najboljši razplet. Želim mu vse dobro v nadaljevanju kariere," je dejal.

Heemskerkov odhod pomeni, da bodo morali pri Vismi za Vingegaarda in Mattea Jorgensona poiskati novega trenerja.

Vingegaard bi moral sezono začeti prihodnji ponedeljek na dirki UAE Tour, kjer bi se pomeril z Remcom Evenepoelom, ki v dresu Red Bulla dobesedno leti, in Isaacom Del Torom, a je zaradi bolezni začetek sezone zamaknil. Za zdaj je njegov edini nastop pred Girom predviden na Dirki po Kataloniji prihodnji mesec.

Preberite še:

Primož Roglič Andora
Sportal Roglič ob srebru Nike Prevc: Solzne oči imaš. Lahko je ponosna!
Patrick Lefevere
Sportal Lefevere brez zavor o tem, kaj si misli o Rogličevem in Tratnikovem šefu
Jan Tratnik
Sportal Jan Tratnik se vrača na dirko Po Sloveniji
Tadej Pogačar Komenda 2025
Sportal Pogačar kralj lestvice UCI, Slovenija zdrsnila na četrto mesto lestvice
Remco Evenepoel
Sportal Rogličev šef z drzno izjavo: Evenepoel ima lahko v kolesarstvu enak vpliv kot Verstappen v formuli 1
Visma | Lease a Bike Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.