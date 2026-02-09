Presenetljiva novica iz Visme: Vingegaard ostal brez trenerja

Trener Tim Heemskerk je potrdil, da se po osmih letih končuje njegova pot pri kolesarski ekipi Visma | Lease a Bike. Njegov odhod pomeni, da se bo prvi zvezdnik ekipe Jonas Vingegaard na Dirko po Italiji in Dirko po Franciji pripravljal pod vodstvom novega trenerja.

Ekipa Visma | Lease a Bike je doživela nov udarec. Potem ko je v začetku leta presenetljivo slovo od športa napovedal zmagovalec lanskega Gira Simon Yates, Wout van Aert si je na ciklokros dirki zlomil gleženj, Jonas Vingegaard pa je po padcu na treningu in kasnejši bolezni zamaknil začetek letošnje sezone, je zdaj postalo jasno še, da ekipo zapušča trener Tim Heemskerk.

Heemskerk je bil v zadnjih osmih letih trener za zmogljivost pri Vismi, Vingegaarda pa je vodil vse od njegovega prihoda v ekipo leta 2019. V izjavi za javnost, ki jo je ekipa objavila danes, je zapisal, da je v zadnjem obdobju opazil, da se težko še naprej izraža z ustvarjalnostjo in strastjo, ki sta zanj kot trenerja ključnega pomena. "To je bil trenutek, ko sem moral biti iskren do sebe in do ekipe. Ponosno gledam na razvoj moštva, sebe in kolesarjev – seveda tudi Jonasa. V prihodnjem obdobju si bom vzel nekaj časa zase in razmislil o naslednjih korakih."

Tim Heemskerk po osmih letih zapušča ekipo Visma. Foto: Visma | Lease a Bike

Vodja za zmogljivost pri Vismi Mathieu Heijboer je njegov odhod označil kot najboljšo mogočo rešitev. "Tim je imel pomembno vlogo pri razvoju naše trenažne filozofije in pri doseganju športnih uspehov. V zadnjem obdobju sva opravila veliko pogovorov in verjamem, da je to najboljši razplet. Želim mu vse dobro v nadaljevanju kariere," je dejal.

Heemskerkov odhod pomeni, da bodo morali pri Vismi za Vingegaarda in Mattea Jorgensona poiskati novega trenerja.

Vingegaard bi moral sezono začeti prihodnji ponedeljek na dirki UAE Tour, kjer bi se pomeril z Remcom Evenepoelom, ki v dresu Red Bulla dobesedno leti, in Isaacom Del Torom, a je zaradi bolezni začetek sezone zamaknil. Za zdaj je njegov edini nastop pred Girom predviden na Dirki po Kataloniji prihodnji mesec.

