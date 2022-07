Nore scene na velodromu, kolesar poletel med gledalce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Birminghamu v Veliki Britaniji te dni potekajo igre Commonweatlha in v dirkališčnem kolesarstvu se dogajajo naravnost osupljive stvari. Dopoldanski del tekmovanja so morali celo prekiniti, ko je prišlo do spektakularnega množičnega padca, po katerem je enega od tekmovalcev odneslo prek ograde med gledalce. Poškodovanih je bilo več kolesarjev, prav tako tudi nekaj gledalcev.