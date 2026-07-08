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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
8. 7. 2026,
14.42

Osveženo pred

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Cian Uijtdebroeks Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Movistar bolezen

Sreda, 8. 7. 2026, 14.42

1 minuta

Nonšalantna obravnava bolezni Ciana Uijtdebroeksa močno razjezila športnega zdravnika

Avtor:
A. T. K.

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Cian Uijtdebroeks, Dirka po Franciji 2026 | Obravnava zdravstvenega stanja Ciana Uijtdebroeksa je razjezila belgijskega športnega zdravnika Toma Teulingkxa, predsednika belgijskega združenja zdravnikov za šport in preventivne zdravstvene preglede. | Foto Guliverimage

Obravnava zdravstvenega stanja Ciana Uijtdebroeksa je razjezila belgijskega športnega zdravnika Toma Teulingkxa, predsednika belgijskega združenja zdravnikov za šport in preventivne zdravstvene preglede.

Foto: Guliverimage

Zdravstveno stanje belgijskega kolesarja Ciana Uijtdebroeksa, kapetana ekipe Movistar na letošnji Dirki po Franciji, še naprej buri duhove. Odziv ekipe, ki je kolesarju kljub zdravstvenim težavam prižgala zeleno luč za nadaljevanje dirke, je močno razjezil tudi belgijskega športnega zdravnika Toma Teulingkxa, ki opozarja, da se s povišano telesno temperaturo ne bi smeli ukvarjati s športom.

Že včeraj smo poročali, da so pri ekipi Movistar razkrili, da njihovega kapetana na Touru pestijo prebavne motnje. Športni direktor Movistarja Jurgen Roelandts je pred četrto etapo za Sporzo povedal, da je Cian Uijtdebroeks zaradi želodčnih težav in driske preživel težko noč. Mučila naj bi ga gastrointestinalna okužba, ki jo v teh dneh dodatno otežujejo visoke temperature.

Roelandts je ob tem pojasnil, da je imel Uijtdebroeks telesno temperaturo tik pod mejo, pri kateri mu ekipa nastopa ne bi dovolila. "Če bi imel več kot 37,5 stopinje, zagotovo ne bi startal. Danes je imel 37,3. To je bolj vročično stanje kot prava vročina, vendar je na meji," je ravnanje ekipe opravičeval Roelandts.

Takšno pojasnilo je močno zmotilo belgijskega športnega zdravnika Toma Teulingkxa, predsednika belgijskega združenja zdravnikov za šport in preventivne zdravstvene preglede. Kot je povedal za Het Nieuwsblad, ga je izjava presenetila in razočarala.

Zdravnik opozarja: S povišano telesno temperaturo se ne ukvarjaš s športom

"Skoraj sem padel s stola, ko sem to slišal," je dejal. "Mislili smo, da so kolesarji in ekipe počasi vendarle razumeli: s povišano telesno temperaturo se ne ukvarjaš s športom. A očitno smo spet na začetku."

Teulingkx je bil kritičen tudi do Uijtdebroeksovih izjav, v katerih je Belgijec namignil, da vožnja v takšnem stanju ni nič posebnega, saj naj bi v preteklosti podobno počeli tudi drugi kolesarji.

"Cian je inteligenten mlad fant, toda to so zelo neposrečene, nespametne izjave," je opozoril zdravnik.

Po njegovih besedah je vožnja z vročino oziroma ob okužbi lahko nevarna, še posebej, če gre za gastrointestinalno okužbo. "Devetdeset odstotkov gastrointestinalnih okužb je virusnih. Med naporom se po telesu pretaka veliko krvi, kar poveča možnost, da se virus razširi. Organ, v katerem se tak virus rad naseli, pa je srce," je opozoril Teulingkx.

Dobra novica je, da je bil Uijtdebroeks danes na predstavitvi ekip pred startom etape precej bolje razpoložen kot pred dnevi, kar verjetno pomeni, da se stanje izboljšuje.

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Cian Uijtdebroeks Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Movistar bolezen
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