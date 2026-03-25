Sreda, 25. 3. 2026, 12.39

Nemci start Toura ocenjujejo na 25 milijonov evrov

Tako kot Slovenija se tudi Nemčija z Berlinom poteguje za uvod kolesarske dirke po Franciji v letu 2025. Nemci so danes predstavili finančno ozadje in razkrili, da bi jih uvodne tri etape dirke Tour de France 2029 predvidoma stale 25 milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednik saške kolesarske zveze Thomas Hofmann je novinarjem povedal, da prireditelji nameravajo tretjino sredstev zbrati z marketingom, ostalo pa naj bi bila javna sredstva.

Deželna vlada Saška-Anhalt je že obljubila podporo projektu, manjka pa podpora Berlina, z etapami pa bosta vključeni tudi zvezni deželi Turingija in Saška, kjer zadeve še niso obravnavali.

Sredstva naj bi se dolgoročno vrnila preko turistične promocije regije. "Vsak vložen evro se glede na izkušnje vrne desetkrat," pravi Andreas Prokop iz društva Grand Depart Allemagne. Ta se pri tem sklicuje na študije preteklih uvodov v Tour. V društvu trdijo, da bi regija z uvodom v Tour ustvarila 150 milijonov evrov gospodarskega učinka.

Nemci so prvotno kandidirali za start dirke 2030, zdaj pa so tekmeci Sloveniji. Razlog je 40. obletnica padca Berlinskega zidu. Med kandidati je tudi Češka.

A v Nemčiji gredo z razmišljanji še korak dlje, saj ista struktura, ki želi izvesti uvod v Tour razmišlja o nadaljevanju projekta in kandidaturi za kolesarsko SP.

