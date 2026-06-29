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Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
18.00

Osveženo pred

40 minut

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Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Remco Evenepoel Dirka po Franciji Allan Peiper

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 18.00

40 minut

Nekdanji Pogačarjev mentor razkril, kako bi se dalo premagati prvega kolesarja sveta

Avtor:
A. T. K.

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Tadej Pogačar Allan Peiper Flandrija 2025 | Foto Reuters

Foto: Reuters

Allan Peiper, eden ključnih mož pri prvi zmagi Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji, danes pa strateški svetovalec pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, je razkril, kako bi se moral Remco Evenepoel lotiti naloge, ki se v zadnjih letih zdi skoraj nemogoča: ustaviti slovenskega zvezdnika, ko ta enkrat napade in si privozi prednost, ki je do cilja tekmeci praviloma ne morejo več nadoknaditi.

Allan Peiper, ki je bil leta 2020 pri ekipi UAE Team Emirates eden najpomembnejših členov v ozadju Pogačarjevega prvega zmagoslavja na Dirki po Franciji, od letošnje sezone v konkurenčnem taboru, pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, pomaga pri razvoju Remca Evenepoela v kolesarja, ki bi bil sposoben osvojiti rumeno majico in zmagati na največji etapni dirki na svetu.

V podkastu De Koffiestop je opisal vzorec, zaradi katerega je Pogačarja, ko se enkrat odpelje, tako težko ujeti.

"To je zelo težko, saj je svoj sistem, s katerim se otrese vseh tekmecev, povečuje razliko in nato ostaja minuto pred zasledovalci, izpilil do popolnosti," je dejal 66-letni Avstralec, ki večino svojega življenja živi v Belgiji, kamor ga je kot najstnika pripeljala želja po uresničitvi kolesarskih sanj. "Ko se mu tekmeci nekoliko približajo, spet malce pospeši. Vmes dobro pije in je, zato nihče ne more nadoknaditi razlike."

Tadej Pogačar
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Peiper svari pred paničnim lovom na Pogačarja

Pogačarjevi napadi z velike razdalje pri tekmecih pogosto sprožijo paniko. V zadnjih letih so se njegovi rivali že večkrat prepričali, da je brezglav lov za prvim kolesarjem sveta lahko vnaprej obsojen na neuspeh. Kolesar, ki se tega loti nepremišljeno, lahko hitro pregori in na koncu izgubi še precej več, kot bi sicer.

Peiperjev nasvet je zato drugačen: ne porabiti vsega takoj v poskusu, da bi razliko izničili čim prej.

Tadej Pogačar | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Če (Tadej) napade sto kilometrov pred ciljem, imaš več možnosti, kot če napade 40 kilometrov pred ciljem"

"Za Remca je bolje, da ne eksplodira. Zbrati moraš svoje ljudi, a ne smeš voziti zato, da bi ga takoj ujel. Pustiš ga, da vozi minuto pred tabo, sam pa držiš visok tempo. Višji, kot bi si ga želel. Za to pa potrebuješ močno ekipo in Belgijci jo imajo. Če (Tadej, op. p.) napade sto kilometrov pred ciljem, imaš več možnosti, kot če napade 40 kilometrov pred ciljem," je prepričan izkušeni strateg.

S tem se je Peiper navezal predvsem na svetovno prvenstvo konec septembra v Montrealu v Kanadi, kjer bo Evenepoel lahko računal na moč belgijske reprezentance. Na Touru pa se postavlja drugačno vprašanje: ali bo Evenepoel v trenutku, ko bo Pogačar na čelu dirke začel povečevati prednost, ob sebi še imel dovolj pomočnikov, da bi sploh lahko izpeljal načrt?

Tudi belgijski selektor Serge Pauwels se zaveda, da je Pogačarja skoraj nemogoče premagati, a bo odgovor na njegove napade vseeno treba poiskati.

"Pri Red Bullu vidijo, da razlika, ko je enkrat narejena, ostaja stabilna. Vprašanje je, ali zelo intenzivno treniraš zato, da bi mu lahko sledil, ali se stvari lotiš drugače. Pogačar lahko pet minut vozi na izjemno visoki ravni, poleg tega pa v trenutku napada še ni načet. To zadevo zelo oteži," pravi Pauwels.

Tadej Pogačar je svoj prvi naslov svetovnega prvaka osvojil po več kot sto kilometrov dolgem napadu. | Foto: Profimedia Tadej Pogačar je svoj prvi naslov svetovnega prvaka osvojil po več kot sto kilometrov dolgem napadu. Foto: Profimedia

Ob tem je spomnil na svetovno prvenstvo v Zürichu leta 2024, na katerem je Pogačar zmagal po dolgem samostojnem napadu.

"V Zürichu je bila možnost, da bi ga premagali, saj je pravzaprav padel v past in napadel sto kilometrov pred ciljem. V zadnjem krogu je popustil, a je vseeno zdržal do konca," je dejal Pauwels. Po njegovih besedah je Pogačar nekaj podobnega storil tudi v Ruandi. Težava za tekmece je, da jim instinkt narekuje, naj mu takoj sledijo.

"Če mu lahko Remco sledi na enem vzponu, je to seveda tudi za nas dober položaj. Morda lahko potem poskrbi, da Pogačar porabi več energije kot on, saj lahko Remco izkoristi svojo aerodinamiko," je prepričan Pauwels.

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