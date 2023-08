Ne pozabite! Še nekaj ur do konca dražbe za dober namen.

Danes ob 20. uri se bo končala dražba kolesarskih dresov, ki so jih za dober namen - zbrana sredstva bodo namenjena žrtvam katastrofalnih poplav v Sloveniji - ponudili slovenski kolesarji iz ekip svetovne serije. Poleg Primoža Rogliča, Jana Tratnika, Matevža Govekarja in Domna Novaka, ki se trenutno potijo na Dirki po Španiji, so svoj dres prispevali tudi prvi kolesar jakostne lestvice Tadej Pogačar, Matej Mohorič in Luka Mezgec. Tisti, ki bo ponudil najvišji znesek, bo dobil vseh sedem dresov.