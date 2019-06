Navijaška evforija sredi Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sprejem slovenskih kolesarjev, ki so bili na Giru

Ob 18. uri bo pred Mestno hišo v Ljubljani sprejem za slovenske kolesarje Primoža Rogliča, Jana Polanca in Grego Boleta, ki so se pretekle tri tedne znojili na italijanskih cestah. Prenos bo v živo na Siolu, ko bo množica navijačev pozdravila slovensko kolesarsko trojico. Še prej boste lahko v prenosu spremljali novinarsko konferenco.

V nedeljo se je v Veroni končala prestižna tritedenska italijanska dirka, na kateri je Primož Roglič s končnim tretjim mestom spisal zgodovino slovenskega kolesarstva. Za vedno bo letošnji Giro ostal v spominu tudi Janu Polancu, ogromno dela pa je opravil tudi Grega Bole, ki je nenehno stal ob strani Vincenzu Nibaliju.

Vse skupaj se je začelo sanjsko. Roglič je v prologu v Bologni pometel s konkurenco in si na pleča nadel rožnato majico vodilnega, ki jo je v šesti etapi namenoma prepustil Valeriou Contiju. Moštvenemu kolegu pri UAE Emirates jo je nato prevzel drugi Slovenec. Jan Polanc je z begom prišel do velikega trenutka in nato dva dneva nosil rožnato majico najboljšega.

V 14. etapi jo je moral predati končnemu zmagovalcu Richardu Carapazu.

Prav vsi slovenski kolesarji pa so imeli ob trasi, zlasti ob zaključku Gira, veliko podporo navijačev, ki so prišli iz domovine. Največ jih je imel razumljivo Roglič, ki je sprožil novi val Rogličmanie, saj je bil v igri za skupno zmago. Na koncu se je moral zadovoljiti s tretjim mestom, kar je največji uspeh slovenskega kolesarja na tritedenskih dirkah.

Zato lahko danes ob 18. uri pričakujemo, da bo pred Mestno hišo na sprejemu spet veliko število ljubiteljev kolesarstva. Vse to bomo pospremili v prenosu na Siolu.