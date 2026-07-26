Medtem ko smo z Dirke po Italiji že vajeni, da se kolesarji po predzadnji etapi vkrcajo na letalo in poletijo proti Rimu, kjer je že nekaj let zaključek italijanske pentlje, so udeleženci letošnje Dirke po Franciji sinoči ubrali drugačno pot. V Grenoblu so se vkrcali na posebej organizirani hitri vlak in se odpeljali proti Versaillesu, kjer se bo danes začelo sklepno dejanje boja za rumeno majico.

Dirka po Franciji za kolesarje ni zahtevna le s fizičnega in psihološkega vidika. Tri tedne v najrazličnejših vremenskih razmerah nizajo kilometre na kolesu, hkrati pa se vsakodnevno spopadajo tudi z zahtevno logistiko in dolgimi selitvami med etapami.

Še posebej naporen je bil prehod iz sobote na nedeljo, ko se je morala celotna karavana z območja Alpe d'Hueza, kjer sta se končali petkova in sobotna etapa, preseliti več kot 600 kilometrov daleč v okolico Pariza.

Paul Seixas na hitrem vlaku proti Versaillu. Foto: A.S.O./Charly López

S policijskim spremstvom do Grenobla

Po koncu sobotne kraljevske etape, ki jo je dobil Ekvadorec Richard Carapaz, kolesarji niso imeli veliko časa za počitek. Z Alpe d'Hueza so se morali s kolesi spustiti v dolino, kjer so prestopili na ekipne avtobuse, se oprhali in okrepčali. Že ob 18.30 so se morali zbrati v Bourg-d'Oisansu, kjer je bil zjutraj start etape. Od tam so se v posebnem konvoju in ob policijskem spremstvu z ekipnimi avtobusi odpeljali proti približno uro in 15 minut oddaljenemu Grenoblu.

😎 Quand le Tour de France débarque en gare de Grenoble pour prendre son TGV !



😎 When the Tour de France arrives at Grenoble station to board its TGV.#TDF2026 pic.twitter.com/6dIKc7zg7Q — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

Na železniški postaji jih je čakal posebej najeti hitri vlak TGV Inoui, odet v barve Dirke po Franciji in francoskih železnic SNCF. Proti Versaillesu je odpeljal ob 20.45. Na vlaku je bilo za vsako ekipo rezerviranih 13 mest - za osem kolesarjev in pet članov spremljevalnega osebja. Vožnja je trajala približno tri ure, nato pa so kolesarje z avtobusi prepeljali še do hotelov.

Preostanek karavane je moral več kot osem ur dolgo pot opraviti po cesti. Kot je v podkastu Tour 202 povedal Marko Džalo, član strokovnega osebja ekipe Netcompany Ineos, bodo prvi del poti opravili že v soboto, nato prespali v Lyonu in danes zgodaj zjutraj nadaljevali vožnjo proti Versaillesu. Med dragocenim tovorom so bila tudi kolesa.

Dobro razpoložena Remco Evenepoel in Quinten Hermans. Foto: A.S.O./Charly López

Na vlak prvič po letu 2011

Posebni železniški prevoz je eden glavnih rezultatov triletnega partnerskega dogovora med francoskimi železnicami SNCF ter organizatorji moške in ženske Dirke po Franciji, poročajo francoski mediji. SNCF bo v letih 2026, 2027 in 2028 uradni partner obeh dirk.

Kolesarske ekipe so na Touru z vlakom nazadnje potovale leta 2011, je ob predstavitvi sodelovanja pojasnil direktor dirke Christian Prudhomme. "Po pandemiji covid-19 leta 2020 so ekipe za selitve med etapami raje uporabljale svoje avtobuse," je dejal.

Profil skrajšane 21. etape Dirke po Franciji:

Nekoliko daljši spanec pred zadnjim dejanjem

Ker bo zadnja etapa na sporedu precej pozneje kot običajno, bodo lahko kolesarji po naporni nočni selitvi zjutraj nekoliko dlje spali.

Predstavitev ekip bo v Thoiryju na sporedu med 14.40 in 15.40, nato pa bodo kolesarje z avtobusi prepeljali v Pariz. Zgolj 89 kilometrov dolga sklepna etapa se bo ob 17.50 začela na Elizejskih poljanah, prihod v cilj pa je predviden okoli 19.45.

Tako kot vseh prejšnjih 20 etap bomo tudi sklepno dejanje letošnje Dirke po Franciji na Sportalu spremljali v živo.

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