Največja pogodba v zgodovini kolesarstva? Za 19-letnega Francoza naj bi pripravljali astronomsko ponudbo.

Kolesarska tržnica se znova vrti okoli čudežnega francoskega najstnika Paula Seixasa. 19-letni kolesarski dragulj, ki se pripravlja na debi na letošnji Dirki po Franciji, ta se začne čez natanko teden dni v Barceloni, in velja za enega največjih talentov v svetovni karavani, naj bi bil v središču izjemne športno-finančne bitke.

Po poročanju novinarja Daniela Bensona, ki pozorno spremlja dogajanje na kolesarski tržnici, naj bi ekipa Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team pripravljala rekordno ponudbo za mladega Francoza, ki je član ekipe Decathlon CMA CGM Team. Po njegovih besedah naj bi šlo za "največjo pogodbo, kar jih je kdaj videlo profesionalno kolesarstvo". Govori se ponudbi v višini mastnih 13 milijonov evrov, kar je precej več od osmih milijonov, kot naj bi znašala osnovna plača prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja oz. deset, kot naj bi mu naneslo skupaj z bonusi za velike zmage in sponzorskimi prihodki.

Iz prokontinentalne si želijo na raven World Tour ekip

Poteza švicarske ekipe Pinarello Q36.5, ki jo podpira milijarder Ivan Glasenberg, ima jasno strateško ozadje. Njihov cilj je preboj v WorldTour leta 2028, do tja pa želijo priti z močno in prepoznavno zasedbo, zgrajeno okoli velikih imen. Če jim uspe v svoje vrste pripeljati naslednjega globalnega zvezdnika, toliko bolje.

V takšnem projektu bi bil Seixas, sicer vrstnik slovenskih kolesarjev Jakoba Omrzela, ki je bil nedavno tretji na dirki Po Sloveniji, Erazma Valjavca, ki je uspešno končal Giro naslednje generacije, in Sven Aleksander Mernik, eden ključnih stebrov.

Ob njem bi pomembno vlogo igral tudi Tom Pidcock, ki je že član ekipe in ima za seboj nekaj zelo odmevnih rezultatov, med drugim stopničke na Vuelti 2025 in drugo mesto na dirki Milano–Sanremo 2026.

Če bi Pinarellu uspelo združiti Pidcocka in Seixasa, bi to pomenilo enega najbolj ambicioznih projektov v sodobnem kolesarstvu.

Nad kolesarskimi kvalitetami Seixasa je navdušen tudi Pogačar. Foto: Reuters

UAE močnejši za še en talent

Seixasa naj bi sicer pozorno spremljali tudi pri UAE Team Emirates - XRG, ekipi Tadeja Pogačarja, kjer so v svoje vrste pravkar zvabili 18-letnega Simona Defrancea, izjemnega kolesarja iz ekipe Soudal Quick Step U19.

Po poročanju DirectVela naj bi mladi Francoz z UAE sklenil pogodbo za pet sezon. Najprej naj bi se leta 2027 pridružil njihovi kontinentalni razvojni ekipi UAE Team Emirates Gen Z, kjer je eden od športnih direktorjev nekdanji slovenski kolesar Jan Polanc, pozneje pa naj bi napredoval v ekipo WorldTour.

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