Vingegaard stabilen, a z več zlomljenimi kostmi

V množičnem padcu na četrti etapi kolesarske dirke po Baskiji so jo skupili vsi glavni favoriti te šestdnevne dirke. Primož Roglič je po pregledu v reševalnem vozilu prizorišče zapustil v avtomobilu svoje ekipe. Kako pa je z ostalimi? Prihajajo prve informacije. V bolnišnico so morali Remco Evenepoel, Jay Vine in Jonas Vingegaard, ki ima zlomljeno ključnico in več reber, sicer pa je stabilen in pri zavesti.

Glede na posnetke s prizorišča padca jo je najhuje skupil Jonas Vingegaard (Visma | Lease a bike), ki je po padcu prek krmila v betonski jarek ob njem obležal. V reševalno vozilo so ga naložili imobiliziranega na nosilih, imel je tudi kisikovo masko. Njegova ekipa je sporočila, da je pri zavesti in ga bodo pregledali v bolnišnici. Veliko informacij sprva ni imel niti športni direktor Addy Engels: "K sreči je bil pri zavesti, ko sem jaz prišel do njega. Jonasa zdaj pregledujejo v bolnišnici. Čakamo na nove informacije."

Vingegaard z zlomljeno ključnico in več rebri

Tri ure in pol po padcu je Visma | Lease a bike le posredovala nekaj dodatnih informacij: "Bil je grd padec, a je k sreči stabilen in pri zavesti. Pregled v bolnišnici je pokazal, da ima zlomljeno ključnico in več reber. Ostaja v bolnišnici. Hvala vsem za sporočila podpore."

🇪🇸 #Itzulia2024



Update on Jonas:



It was a nasty crash, but fortunately he is stable and conscious.



Examinations at the hospital have revealed that he has a broken collarbone and several broken ribs. He remains in hospital as a precaution. Thank you for all your messages.

Z reševalnim vozilom so v bolnišnico odpeljali tudi Remca Evenepoela (Soudal Quick-Step), ki se je držal za roko oziroma ramo.

Abandon of @EvenepoelRemco.



Following his #Itzulia2024 crash, he is now traveling to the hospital for examinations.



We'll keep you posted.



Following his #Itzulia2024 crash, he is now traveling to the hospital for examinations.

Resneje naj bi bil poškodovan Jay Vine (UAE Emirates), tudi njega so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Z glavo naj bi udaril v betonski jašek ob cesti. Prav zaradi zasedenosti vseh reševalnih vozil so etapo nevtralizirali in rezultati ne štejejo v skupnem seštevku.

#Itzulia2024 Unfortunately @JayVine3 was involved in a bad crash. He was taken by ambulance to hospital.



#Itzulia2024 Unfortunately @JayVine3 was involved in a bad crash. He was taken by ambulance to hospital.

Updates to follow later.

V bolnišnico je moral tudi Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek). Ta nima nič zlomljenega, niti pretresa, le številne odrgnine. Iz ekipe EF Pro Cycling sta bila v padcu udeležena Alexander Cepeda in Sean Quinn. Tudi za slednjega je dirka končana.

Iz ekipe Bahrain Victorious so sporočili, da ni bil noben od njihovih kolesarjev udeležen v padcu. "Z mislimi smo pri vseh poškodovanih in tistih, ki so morali odstopiti. Želimo jim čim hitrejše okrevanje," so še zapisali.

Fortunately, none of our riders were involved in the bad crash at @ehitzulia.



🙏 Our thoughts are with all those injured and forced to abandon the race. Wishing them a speedy recovery.#RideAsOne #itzulia2024



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/zaM0Y8awe3 — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) April 4, 2024

Vse dobro so poškodovanim prek družbenih omrežij zaželeli tudi v ekipi zmagovalca etape Louisa Meintjesa Intermarche-Wanty.