Najdaljšo dirko Franje dobila Matic Grošelj in Vesna Alegro Baznik

V Ljubljani se je z glavno preizkušnjo končal 45. maraton Franja. Na daljši različici (156 km) je bil v tesnem zaključku najboljši slovenski kolesar Matic Grošelj, ki je za pol kolesa ugnal Poljaka Arturja Sowinskega. Tretji je bil še en Poljak Jan Miazga. Žensko različico je dobila Slovenka Vesna Alegro Baznik.

Za zmago je obračunala šesterica kolesarjev, ki so si pred ostalimi pridobili dovolj prednosti tudi za številne napade v zadnjih petih kilometrih. V zadnjega sta skupaj prišla Artur Sowinski in Matic Grošelj ter po zadnjem ovinku po treh urah, 38 minutah in petih sekundah, torej v času novega rekorda, obračunala za zmago. Za malenkost je domačin ugnal Poljaka. Slabih osem sekund je na tretjem mestu zaostal Jan Miazga.

"Zadovoljen sem, da mi je uspelo zmagati. Že pred Kalcami se je izoblikovala skupinica treh kolesarjev, zato sem vedel, da bo treba nadoknaditi zaostanek. Na Kladje sem šel v svojem ritmu, na vrhu pa smo ostali še štirje. Na spustu smo ujeli še zadnjega ubežnika in šli složno do zadnjih kilometrov. Nato sva s Poljakom skočila ob koncu in si privozila nekaj prednosti v boju za zmago," je po zmagi dejal Grošelj. "Povedali so mi, da sta oba Poljaka dobra. Vedel sem, da moram biti vselej zraven. Menim, da sem bil v tej skupini najmočnejši in da sem tudi dobro taktiziral in v zadnji ovinek prišel spredaj," je še povedal Idrijčan.

V prvi deseterici so bili od Slovencev še Marko Emeršič na petem, Miran Kovačič na šestem in Timotej Bavec na sedmem mestu.

V ženski konkurenci je s časom treh ur in 54 minut slavila Vesna Alegro Baznik, Pia Bedene Kralj je bila prav tako v isti skupini na drugem mestu. Tretja je bila Poljakinja Sonia Cišciel z zaostankom dobrih štirih minut. V deseterici sta bili še osma Tina Klinar in deveta Tina Perme.

Foto: Nebojša Tejić/STA Po zadnjih podatkih je bilo za tridnevni dogodek prijavljenih natanko 6.150 kolesarjev in kolesark, od tega jih je dobrih 3.200 nastopalo še zadnji dan na malem in velikem maratonu Franja.

V petek je bil na sporedu že kronometer, na katerem je v moški konkurenci slavil Avstrijec Daniel Hochstrasser. Od Slovencev je bil najboljši Anže Hočevar na desetem mestu, zaostal je 1:17 minute. V ženski konkurenci je bila najboljša Poljakinja Ewelina Miernik, najboljša od Slovenk pa je bila Alegro Baznik na četrtem mestu z zaostankom 1:13 minute. Kronometer je štel tudi za naslove državnih prvakov v amaterski konkurenci ter kvalifikacije za amatersko svetovno prvenstvo svetovne serije Gran Fondo.