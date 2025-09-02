Na Vuelti spet udarili protestniki, Francoz pristal na tleh #video

Današnjo deseto etapo 80. Dirke po Španiji so spet zmotili propalestinski protestniki, ki jih moti predvsem udeležba ekipe Israel - Premier Tech. "Ustavite genocid v Gazi!" so vzklikali, opremljeni s palestinskimi zastavami, nekaj protestnikov je steklo na cesto pred glavnino, kolesarji so se izmikali, vsem razen enemu je uspelo ostati na kolesih, padel pa je Francoz Simone Petilli iz ekipe Intermarché - Wanty.

Protestniki, ogorčeni zaradi dejanj izraelske vojske v Gazi, so že prejšnji teden v peti etapi zmotili vožnjo ekipe Israel - Premier Tech na ekipnem kronometru, tokrat so se spet spravili predvsem na to ekipo, ki po njihovem mnenju ne bi smela nastopati na dirki, medtem ko se v Gazi dogajajo grozodejstva.

Simone Petilli from Intermarche Wanty crashed today because of the protestors. Thankfully he finished the stage. #LaVuelta25 pic.twitter.com/7esxToH8Zb — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 2, 2025

Izraelska ekipa je tarča besa že vse od začetka dirke, pa tudi prej. "Sem iz Navarre in že lani sem na Clasici San Sebastian preživljal težke čase, zmerjali so me z morilcem, name pljuvali in me brcali v ekipni avto," je v Španiji razlagal športni direktor osovražene ekipe Oscar Guerrero.

Danski kolesar Jakob Fuglsang, ki se je upokojil 17. avgusta po domačem kriteriju v Frederiksbergu, je medijem priznal, da si je oddahnil, ko mu ni več treba nositi majice z napisom Israel. Kanadski as Derek Gee je z ekipo v začetku avgusta prekinil pogodbo, čeprav so pri Israelu vztrajali, da ga ta veže vse do konca sezone 2028. O razlogih za odhod Gee ni javno govoril, zato v javnosti špekulirajo tudi o tem, da bi ti utegnili biti povezani z izraelskimi zločini v Gazi.