S. K.

Torek,
2. 9. 2025,
19.42

19 minut

protest genocid Palestina Gaza Izrael Israel – Premier Tech Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji

Dirka po Španiji

Na Vuelti spet udarili protestniki, Francoz pristal na tleh #video

S. K.

Vuelta 2025, peloton | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Današnjo deseto etapo 80. Dirke po Španiji so spet zmotili propalestinski protestniki, ki jih moti predvsem udeležba ekipe Israel - Premier Tech. "Ustavite genocid v Gazi!" so vzklikali, opremljeni s palestinskimi zastavami, nekaj protestnikov je steklo na cesto pred glavnino, kolesarji so se izmikali, vsem razen enemu je uspelo ostati na kolesih, padel pa je Francoz Simone Petilli iz ekipe Intermarché - Wanty.

jay vine
Sportal Etapna zmaga za UAE Emirates, Vingegaard spet v rdeči majici

Protestniki, ogorčeni zaradi dejanj izraelske vojske v Gazi, so že prejšnji teden v peti etapi zmotili vožnjo ekipe Israel - Premier Tech na ekipnem kronometru, tokrat so se spet spravili predvsem na to ekipo, ki po njihovem mnenju ne bi smela nastopati na dirki, medtem ko se v Gazi dogajajo grozodejstva.

Izraelska ekipa je tarča besa že vse od začetka dirke, pa tudi prej. "Sem iz Navarre in že lani sem na Clasici San Sebastian preživljal težke čase, zmerjali so me z morilcem, name pljuvali in me brcali v ekipni avto," je v Španiji razlagal športni direktor osovražene ekipe Oscar Guerrero.

Danski kolesar Jakob Fuglsang, ki se je upokojil 17. avgusta po domačem kriteriju v Frederiksbergu, je medijem priznal, da si je oddahnil, ko mu ni več treba nositi majice z napisom Israel. Kanadski as Derek Gee je z ekipo v začetku avgusta prekinil pogodbo, čeprav so pri Israelu vztrajali, da ga ta veže vse do konca sezone 2028. O razlogih za odhod Gee ni javno govoril, zato v javnosti špekulirajo tudi o tem, da bi ti utegnili biti povezani z izraelskimi zločini v Gazi.

protest genocid Palestina Gaza Izrael Israel – Premier Tech Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji
