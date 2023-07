Na Touru se obeta hitra etapa z eksplozivnim zaključkom na dirkališču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Dirki po Franciji bo danes na sporedu še ena ravninska etapa. Bo to dan, ko bo Mark Cavendish podrl rekord vseh rekordov? Foto: A.S.O./Charly Lopez

Na Dirki po Franciji je danes na sporedu še ena ravninska etapa. Kolesarji bodo startali v mestu Dax na skrajnem jugozahodu Francije in po 182 kilometrih, na katerih bo zgolj en vzpon, dosegli cilj na dirkališču Nogaro, kjer se bodo odvili zadnji trije kilometri današnje etape. Na papirju je 4. etapa rezervirana za sprinterje, a ob pravi taktiki bi lahko uspelo tudi usklajeni ubežni skupini. Etapa se bo z zaprto vožnjo v rojstnem kraju nekdanjega kolesarja Andréa Darrigadeja, ki ima v svoji statistiki kar 22 etapnih zmag na Touru, začela ob 13.10, končala pa nekaj po 17. uri.

Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Po eksplozivnem začetku v Bilbau na severu Španije so kolesarji v 3. etapi želeli umiriti konje, kar je bilo razvidno tudi iz časovnice. Karavana je namreč cilj v mestu Bayonne v francoskem delu Baskije dosegla krepko za najpočasnejšo predvideno časovnico.

Morda bo že danes drugače. Tudi danes je na sporedu ravninska etapa (181,1 kilometra in 1.427 višinskih metrov), ki bi morala biti pisana na kožo sprinterjem, a bi zaradi hribovitega terena v francoskem departmaju Gers podvig dneva lahko uspel tudi manjši ubežni skupini.

Foto: A. S. O.

Na dirkališču obračun sprinterjev?

Etapa se bo končala na dirkališču Paula Armagnaca v Nogari, kjer je trasa široka, a ovinkasta, zato bo dobro pozicioniranje ključnega pomena. V zaključku kolesarje čaka 800 metrov ravnine, kar bo idealen teren za obračun najboljših sprinterjev na letošnjem Touru. To pomeni, da bo nanjo še posebej pozoren Luka Mezgec, ki je vodja sprinterskega vlaka Dylana Groenewegna v ekipi Jayco AlUla, na preži pa bo tudi Matej Mohorič, ta je bil že včeraj aktiven pri pozicioniranju sprinterskega vlaka za moštvenega kolega Phila Bauhausa pri ekipi Bahrain Victorius, ki je etapo končal tik za zmagovalcem Jasperjem Philipsnom (Alpecin-Deceuninck).

Bomo na dirkališču Nogaro spremljali obračun sprinterjev ali bodo ubežniki uspeli pripraviti presenečenje? Foto: Guliverimage

V boj za etapno zmago se bodo najverjetneje skušali vmešati še evropski prvak Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep), Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki je tudi letos vedno blizu zmagi, ni pa še bil najhitrejši, včeraj tretji Caleb Ewan (Lotto Dstny), Biniam Girmay (Intermarché - Circus - Wanty) in veteran Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), ki lovi rekordno 35. etapno zmago na Touru, s čimer bi postal najuspešnejši sprinter v zgodovini Toura.

Nosilec zelene majice najboljšega po točkah Victor Lafay (Cofidis) bo še posebej pozoren na leteči cilj v mestu Notre-Dame des Cyclistes, ki kolesarje čaka na 93. kilometru. Točke bo dobilo 15 najhitrejših kolesarjev, delile pa se bodo po načelu 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 točka. Nov nabor točk bo na voljo v cilju. Zmagovalec etape bo na svoj račun prejel 50 točk, ostalih 14 pa po načelu 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

Nielsen Powless in Tadej Pogačar, najboljši med hribolazci in najboljši med mladimi kolesarji in drugi v skupnem seštevku Toura. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Powless bo tudi v prvi gorski etapi zagotovo nosil pikčasto majico

Na trasi je danes samo en kategoriziran vzpon, ki karavano čaka 27 kilometrov pred ciljem. Vzpon na Côte de Dému je dolg dobra dva kilometra in ima nekaj več kot triodstotni povprečni naklon. Na gorskem cilju, ki ima oceno 4. kategorije, bo na voljo samo ena točka, kar pomeni, da bo Američan Nielsen Powless (EF Education-EasyPost), ki vodi v posebnem seštevku najboljšega na gorskih ciljih, brez posebnega naprezanja ubranil pikčasto majico in bo z njo nastopil tudi v prvi gorski etapi, ki bo na sporedu jutri v Pirenejih. Powless (18 točk) ima pred najbližjim zasledovalcem Tadejem Pogačarjem (sedem točk), ki vodi v posebnem seštevku za najboljšega mladega kolesarja, 11 točk prednosti.

Etapa se bo z zaprto vožnjo v mestu Dax, rojstnem kraju nekdanjega kolesarja Andréa Darrigadeja, ki ima v svoji statistiki kar 22 etapnih zmag na Touru, začela ob 13.10, končala pa nekaj po 17. uri na dirkališču Nogaro.

Victor Lafay bo tudi danes nosil zeleno majico najboljšega po točkah. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

V skupnem seštevku dirke še vedno vodi Adam Yates (UAE Emirates), ki ima pred moštvenim kolegom in nespornim kapetanom ekipe UAE Tadejem Pogačarjem in bratom dvojčkom Simonom Yatesom (Jayco AlUla) šest sekund prednosti. Lanski zmagovalec Toura Jonas Vingegaard za rumeno majico zaostaja 17 sekund.

