Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
5. 7. 2026,
9.36

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
Matej Mohorič Matej Mohorič Dirka po Franciji Tour de France Tour de France padec

Nedelja, 5. 7. 2026, 9.36

55 minut

Tour 2026

Na spletu zaokrožil padec Mateja Mohoriča #video

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Matej Mohorič | Matej Mohorič se na srečo ob sobotnem padcu na ekipnem kronometru Toura ni poškodoval. | Foto Ana Kovač

Matej Mohorič se na srečo ob sobotnem padcu na ekipnem kronometru Toura ni poškodoval.

Foto: Ana Kovač

Mateja Mohoriča je med ekipnim kronometrom na Touru v ovinku odneslo naravnost v ograjo ob progi, posnetek padca pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Slovenski kolesar je po padcu nadaljeval nastop, iz Bahrain Victoriousa pa so sporočili, da ni utrpel hujše poškodbe.

Matej Mohorič
Sportal Po padcu Mohoriča iz ekipe prišla pomirjujoča novica

Uvodna etapa dirke vseh dirk v Barceloni slovenskemu kolesarju Mateju Mohoriču ne bo ostala v najlepšem spominu. Na ekipnem kronometru se je znašel na tleh, a jo odnesel brez težje poškodbe.

Na spletu se je znašel posnetek, ki prikazuje trenutek padca člana Bahrain Victorious. Mohorič je padel, potem ko je med ekipnim kronometrom ga je v ovinku odneslo v ograjo ob progi. 

Iz Bahrain Victoriousa so pozneje sporočili, da s slovenskim kolesarjem ni hujšega. Po padcu je nadaljeval s kronometrom in v cilj prikolesaril z zaostankom 3:56 za vodilnim Jonasom Vingegaardom.

Tour se bo nadaljeval ob 13.45, ko kolesarje čaka dobrih 168 kilometrov dolga preizkušnja od Tarragone do Barcelone. Ta lahko postreže z eksplozivnim spopadom favoritov na Montjuicu, ki ga bodo prevozili trikrat in to s težje smeri. Glavni favorit za končno zmago Tadej Pogačar za Vingegaardom zaostaja 12 sekund.

Tadej Pogačar, TdF 26
Sportal Bo Tadej Pogačar že danes prevzel rumeno majico?
Tadej Pogačar, TdF 2026
Sportal Pogačar obljublja protiudarec: V naslednjih dneh se bomo borili za rumeno
Jonas Vingegaard, TdF 2026
Sportal Prenovljeni Vingegaard po težavah spet srečen: To je popoln začetek
Tadej Pogačar, TdF 2026
Sportal Že prvi dan Toura dramatičen spopad Pogačarja in Vingegaarda

Matej Mohorič Matej Mohorič Dirka po Franciji Tour de France Tour de France padec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.