Mateja Mohoriča je med ekipnim kronometrom na Touru v ovinku odneslo naravnost v ograjo ob progi, posnetek padca pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Slovenski kolesar je po padcu nadaljeval nastop, iz Bahrain Victoriousa pa so sporočili, da ni utrpel hujše poškodbe.

Uvodna etapa dirke vseh dirk v Barceloni slovenskemu kolesarju Mateju Mohoriču ne bo ostala v najlepšem spominu. Na ekipnem kronometru se je znašel na tleh, a jo odnesel brez težje poškodbe.

Na spletu se je znašel posnetek, ki prikazuje trenutek padca člana Bahrain Victorious. Mohorič je padel, potem ko je med ekipnim kronometrom ga je v ovinku odneslo v ograjo ob progi.

Iz Bahrain Victoriousa so pozneje sporočili, da s slovenskim kolesarjem ni hujšega. Po padcu je nadaljeval s kronometrom in v cilj prikolesaril z zaostankom 3:56 za vodilnim Jonasom Vingegaardom.

Tour se bo nadaljeval ob 13.45, ko kolesarje čaka dobrih 168 kilometrov dolga preizkušnja od Tarragone do Barcelone. Ta lahko postreže z eksplozivnim spopadom favoritov na Montjuicu, ki ga bodo prevozili trikrat in to s težje smeri. Glavni favorit za končno zmago Tadej Pogačar za Vingegaardom zaostaja 12 sekund.