Petek, 1. 5. 2026, 9.50
1 ura, 6 minut
Svetovni pokal v gorskem kolesarstvu, Mona Yongpyong
Na prvi tekmi sezone Maruša Tereza Šerkezi peta med mlajšimi članicami
Gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na uvodni tekmi svetovnega pokala v južnokorejskem kraju Mona Yongpyong v konkurenci mlajših članic zasedla peto mesto v kratkem krosu. Osemnajstletnica bo v nedeljo nastopila tudi v olimpijskem krosu.
V konkurenci mlajših članic je v kratkem krosu slavila Američanka Makena Kellerman. Drugouvrščeno Italijanko Valentino Corvi je prehitela za sedem, tretjeuvrščeno Švicarko Elino Benoit pa za 20 sekund.
Četrtouvrščena Švicarka Fiona Schibler (+0:40) je imela le sekundo boljši čas od Maruše Tereze Šerkezi, sicer edineslovenske predstavnice na letošnji uvodni postojanki svetovnega pokala v Južni Koreji.