Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Petek, 1. 5. 2026, 9.50

Svetovni pokal v gorskem kolesarstvu, Mona Yongpyong

Na prvi tekmi sezone Maruša Tereza Šerkezi peta med mlajšimi članicami

Maruša Tereza Šerkezi | Maruša Tereza Šerkezi | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na uvodni tekmi svetovnega pokala v južnokorejskem kraju Mona Yongpyong v konkurenci mlajših članic zasedla peto mesto v kratkem krosu. Osemnajstletnica bo v nedeljo nastopila tudi v olimpijskem krosu.

V konkurenci mlajših članic je v kratkem krosu slavila Američanka Makena Kellerman. Drugouvrščeno Italijanko Valentino Corvi je prehitela za sedem, tretjeuvrščeno Švicarko Elino Benoit pa za 20 sekund.

Četrtouvrščena Švicarka Fiona Schibler (+0:40) je imela le sekundo boljši čas od Maruše Tereze Šerkezi, sicer edineslovenske predstavnice na letošnji uvodni postojanki svetovnega pokala v Južni Koreji.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
