Gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na uvodni tekmi svetovnega pokala v južnokorejskem kraju Mona Yongpyong v konkurenci mlajših članic zasedla peto mesto v kratkem krosu. Osemnajstletnica bo v nedeljo nastopila tudi v olimpijskem krosu.

V konkurenci mlajših članic je v kratkem krosu slavila Američanka Makena Kellerman. Drugouvrščeno Italijanko Valentino Corvi je prehitela za sedem, tretjeuvrščeno Švicarko Elino Benoit pa za 20 sekund.

Četrtouvrščena Švicarka Fiona Schibler (+0:40) je imela le sekundo boljši čas od Maruše Tereze Šerkezi, sicer edineslovenske predstavnice na letošnji uvodni postojanki svetovnega pokala v Južni Koreji.