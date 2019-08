Po veliki tragediji bodo kolesarili v spomin preminulemu dragulju

Nenadna smrt komaj 22-letnega Belgijca Bjorna Lambrechta, ki je veljal za velik up kolesarstva, je šokirala svet in kolesarsko karavano, združeno na Dirki po Poljski. Organizatorji so se odločili, da v spomin na nadarjenega mladeniča skrajšajo današnjo 4. etapo in jo nevtralizirajo, kar pomeni, da dirka ne bo imela zmagovalca in ne bo štela za skupno razvrstitev.

Bjorn Lambrecht je včeraj, na 3. etapi Dirke po Poljski, na zadnji tretjini nekaj več kot 150-kilometrske trase trčil ob betonski drog in si tako hudo poškodoval glavo, da mu zdravniško osebje ni več moglo pomagati. Oživljali so ga že na mestu padca, umrl pa je pozneje na operacijski mizi, so sporočili organizatorji dirke.

Luka Mezgec, najvišje uvrščeni Slovenec na Dirki po Poljski (tretji v skupni razvrstitvi), je za MMC dejal, da je Lambrecht najverjetneje zapeljal na odsevnik na cesti, izgubil oblast nad krmilom.

Eden najbolj obetavnih kolesarjev na svetu



Bjorn Lambrecht, član ekipe Lotto Soudal, je veljal za enega največjih kolesarskih talentov. Med drugim se je lahko pohvalil tudi z zmago na dirki Liege-Bastogne-Liege za mlade kolesarje in bil drugi na dirki Tour de l'Avenir, znani tudi kot Dirka po Franciji za mlade, kjer je zaostal zgolj za letošnjim zmagovalcem francoskega Toura Eganom Bernalom.



Na letošnjem kriteriju Dauphine je zmagal v posebnem seštevku za mlade kolesarje, v skupni razvrstitvi pa zasedel odlično 12. mesto. Odličen je bil tudi na lanskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, kjer je postal svetovni podprvak v kategoriji do 23 let. Letošnjo Valonsko puščico je končal na izjemnem četrtem mestu, na dirki Amstel Gold pa je bil šesti.



Moštvu svetovne serije Lotto Soudal se je pridružil lani in ravno junija podpisal novo dveletno pogodbo.

Četrta etapa Dirke po Poljski bo spominska in nevtralizirana

Dolgo časa ni bilo jasno, ali se bo dirka sploh nadaljevala, pozno sinoči pa so organizatorji sporočili, da so se skupaj z ekipami na dirki, predvsem po posvetu z moštvom pokojnega kolesarja in sodniško službo odločili, da v spomin na mladega kolesarja skrajšajo današnjo etapo in jo nevtralizirajo. To pomeni, da uvrstitve ne bodo štele za skupno razvrstitev.

Kolesarji bodo namesto 173 prevozili 133,7 kilometra, namesto dveh zaključnih krogov v ciljnem mestu pa bodo odpeljali samo enega.

Organizatorji so odpovedali tudi vse spremljevalne dogodke, tudi otroško dirko, medtem ko so se že včeraj odpovedali celotnemu podelitvenemu protokolu na zmagovalnem odru.

“Today, the result of the race doesn’t matter. I was devastated to hear today’s tragic news and I would like to personally send my deepest condolences to the family and friends of Bjorg Lambrecht and everyone at Lotto - Soudal.” - Pascal Ackermann https://t.co/GP0aVH8kFq — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 5, 2019

Karavana pod vtisom tragedije

Vsi po vrsti so povsem pretreseni nad dogodkom. Pascal Ackermann, šprinter iz moštva BORA – hansgrohe, ki je vodilni na dirki (zmagal je tudi na včerajšnji etapi, po diskvalifikaciji nizozemskega državnega prvaka Fabia Jakobsena iz ekipe Deceuninck-QuickStep, ki je v ciljem šprintu porinil kolesarja pred njim) je dejal, da je rezultatski razplet dirke tokrat povsem nepomemben, in izrekel globoko sožalje svojcem in prijateljem Bjorna Lambrechta.

Tragedija je globoko prizadela tudi direktorja Dirke po Poljski Czeslawa Langa, ki je priznal, da ni besed, ki bi opisale veliko izgubo, in obljubil, da bo mladi kolesar ostal zapisan v spominu kot izjemen kolesar in osebnost.

Sožalja družini Bjorna Lambrechta se vrstijo tudi na družbenih omrežjih:

Such an incredibly sad day here in Poland and across the cycling world.

To the family, friends and teammates of @bjorg_lambrecht, all our thoughts and sympathies are with you.

Rest In Peace Bjorg. May your star continue to shine as brightly as it did in cycling. pic.twitter.com/DvvcIPIaDt — Mark Cavendish (@MarkCavendish) August 5, 2019

The UCI is extremely saddened by the passing of Bjorg Lambrecht. The cycling community has today lost a rising star.



Our thoughts are with Bjorg’s family, friends and his entire @Lotto_Soudal team. RIP Bjorg ❤️ pic.twitter.com/1qRYTsMm11 — UCI (@UCI_cycling) August 5, 2019

Sometimes it is difficult to write - I’m deeply shocked by the news that reached me after the finish of the third stage of @Tour_de_Pologne. My deepest condolences go to the family, the friends and the team @Lotto_Soudal of Bjorg Lambrecht. Very sad day for cycling#dege #dgnklb pic.twitter.com/Q9XYhusyjB — John Degenkolb (@johndegenkolb) August 5, 2019

We @JumboVismaRoad are saddened to hear about the passing of Bjorg Lambrecht. Our deepest thoughts go to Bjorg's family, friends and the entire @Lotto_Soudal team in these difficult times. Rest in peace ♥️ https://t.co/1caW3XnOr3 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 5, 2019

- A young and very talented Belgian rider Bjorg Lambrecht passed away today. This is a real grief for the world of cycling. We are all shocked by what happened, it is impossible to express with words the entire brunt of the loss for all professional peloton.

1/2 — Astana Pro Team (@AstanaTeam) August 5, 2019

🖤 Our deepest condolences to the family of @bjorg_lambrecht and the entire @Lotto_Soudal team.

Our thoughts are with you all. https://t.co/zpCGTN8DFh — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) August 5, 2019