Na nekdanji Dofineji trije Slovenci, kdo pa bo izzval Paula Seixasa?

V mestu Vizille, v jugovzhodni Franciji, se bo v nedeljo začela kolesarska dirka po Dofineji, ki od letos nosi drugačno ime, imenuje se Tour Auvergne-Rhone-Alpes. Na osemdnevni dirki svetovne serije, ki mnogim služi kot generalka za dirko po Franciji, bodo nastopili trije Slovenci.

V dresu ekipe Alpecin-Premier Tech bo tekmoval Gal Glivar, v dresu Bahrain-Victoriousa pa Matej Mohorič in Matevž Govekar. Možnosti za visoke uvrstitve nimajo, kot so napovedali v ekipi iz Bahrajna, bodo v njeni ekipi lovili etapne razvrstitve, želijo si tudi kakšno zmago.

Vsekakor lahko s kakšnim begom to lahko uspe Mohoriču, Govekar pa bo imel predvsem vlogo pomočnika Philu Bauhausu, ki bi lahko izkoristil dejstvo, da pravih sprinterskih zvezdnikov ekipe niso poslale na to zahtevno dirko. Poleg Bauhausa bi v sprintih veliko vlogo igrala Francoza Dorian Godon in Brian Coquard.

Bauhaus bo moral kar precej pretrpeti, če želi v sprintu do kakšne zmage. Ravninskih etap praktično ni, v nekaj etapah pa ne bo cilja na vrhu vzpona. Poleg Mohoriča bosta imela možnosti za etapno zmago in tudi za solidno skupno uvrstitev v ekipi tudi Pello Bilbao in Santiago Buitrago.

Kdo bo izzval Seixasa? Foto: Guliverimage

Kdo bo izzval Seixasa?

Težko pa bosta ogrozila favorite. Za zmago naj bi se ob odsotnosti Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda potegovali mladi domači adut Paul Seixas, Španec Juan Ayuso, Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro, ki naj bi mu pomagal Joao Almeida, oba se na dirke vračata po zdravstvenih težavah, te je imel tudi prvi adut Jumbo Visme Matteo Jorgenson.

Slednji računa tudi na pomoč ekipe, ki bi lahko že na moštvenem kronometru v tretji etapi pridobila nekaj sekund. V ekipi so namreč odlični kronometristi na čelu Eduardom Afinijem, Brunom Armirailom in Woutom van Aertom.

Na startni listi pa je še cel kup odličnih hribolazcev, ki lahko posežejo visoko v skupnem seštevku. To so Francozi Guilaumme Martin, Valentin Paret-Peintre ter Kevin Vauquelin, Britanec Oscar Onley, Belgijec Cian Uijtdebroeks, Kolumbijec Daniel Felipe Martinez, Norvežan Tobias Halland Johanessen ...

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