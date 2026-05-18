Na Ljubljanskem gradu bodo danes ob prisotnosti predsednika Evropske kolesarske zveze Enrica Delle Case in predsednika Kolesarske zveze Slovenije Andraža Vehovarja razkrili trase evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo Slovenija gostila med 2. in 7. oktobrom 2026. Nastop na prvenstvu je že potrdil tudi aktualni svetovni in evropski prvak Tadej Pogačar.

Evropsko prvenstvo bo na sporedu manj kot teden dni po koncu svetovnega prvenstva v Montrealu v Kanadi, ki bo med 20. in 27. septembrom 2026. Vrhunec prvenstva bo moška članska cestna dirka, na kateri bo Tadej Pogačar skušal podaljšati svojo vladavino v mavrični majici svetovnega prvaka.

Že v petek, 2. oktobra, se bo kolesarsko dogajanje preselilo v Slovenijo. Po podatkih uradnega biltena Evropske kolesarske zveze bosta prvi tekmovalni dan na sporedu moška in ženska cestna dirka v kategoriji do 23 let.

Dan pozneje, v soboto, 3. oktobra, bodo nastopili mladinci do 19 let in članice, nedelja, 4. oktobra, pa bo rezervirana za mladinke in moške člane, kar bo eden od vrhuncev prvenstva. Ob Pogačarju bo na cestni dirki nastopil tudi Belgijec Remco Evenepoel, lani drugi na evropskem prvenstvu v Franciji.

Aktualni evropski podprvak in prvak Remco Evenepoel in Tadej Pogačar

Ponedeljek bo namenjen treningu vožnje na čas v vseh kategorijah. V torek bosta na sporedu preizkušnji mešanih ekip v vožnji na čas za mladinke in mladince ter za člane in članice, v sredo, 7. oktobra, pa se bo prvenstvo končalo z individualnimi vožnjami na čas v vseh kategorijah.

Kar zadeva traso, je za zdaj uradno znano, da se bodo moška in ženska članska cestna dirka ter moška preizkušnja do 23 let začele v Ljubljani in končale v Šenčurju. Preostale preizkušnje naj bi se začele in končale v Šenčurju.

Trase bodo uradno predstavili danes na slovesnosti na Ljubljanskem gradu. Dogodka se bodo med drugim udeležili predsednik Evropske kolesarske zveze Enrico Della Casa, predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar, generalni sekretar evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026 Tomaž Poljanec in Luka Mezgec, ki je že napovedal, da bo evropsko prvenstvo njegova zadnja in poslovilna dirka v karieri.

Po poročanju spletne strani Delo.si naj bi osrednji del trase članske dirke predstavljal vzpon na Možjanco, ki bi lahko bil ključna selekcijska točka dirke. Trasa naj bi potekala prek Možjance in po na novo asfaltirani cesti do Štefanje Gore, nato pa naj bi sledil spust mimo spodnje postaje gondole na Krvavec proti Cerkljam in vrnitev proti Preddvoru, kjer se začne vzpon na Možjanco. Ta meri približno dva kilometra in ima 195 višinskih metrov, prav ta odsek pa bi lahko pomembno vplival na razplet dirke.

Za poimenske sezname slovenske reprezentance je še prezgodaj, selektor Uroš Murn jih bo predvidoma razkril po koncu Dirke po Franciji ali celo španske Vuelte.

Tekmovalni program EP v cestnem kolesarstvu, Slovenija Petek, 2. oktober 2026 Cestna dirka, mlajše članice (U23) Cestna dirka, mlajši člani (U23) Sobota, 3. oktober 2026 Cestna dirka, mladinci Cestna dirka, članice (elite) Nedelja, 4. oktober 2026 Cestna dirka, mladinke Cestna dirka, člani (elite) Ponedeljek, 5. oktober 2026 Uradni trening za kronometer (vse kategorije) Torek, 6. oktober 2026 Mešani ekipni kronometer – mladinci/mladinke Mešani ekipni kronometer – člani/članice (elite) Sreda, 7. oktober 2026 Kronometer, mladinke Kronometer, mladinci Kronometer, mlajše članice (U23) Kronometer, mlajši člani (U23) Kronometer, članice (elite) Kronometer, člani (elite)

