Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
6.00

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Luka Mezgec Tadej Pogačar Tadej Pogačar Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 6.00

4 minute

Na Ljubljanskem gradu bodo razkrili trase evropskega prvenstva, Pogačar že potrdil nastop

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tadej Pogačar EP | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na Ljubljanskem gradu bodo danes ob prisotnosti predsednika Evropske kolesarske zveze Enrica Delle Case in predsednika Kolesarske zveze Slovenije Andraža Vehovarja razkrili trase evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo Slovenija gostila med 2. in 7. oktobrom 2026. Nastop na prvenstvu je že potrdil tudi aktualni svetovni in evropski prvak Tadej Pogačar.

Evropsko prvenstvo bo na sporedu manj kot teden dni po koncu svetovnega prvenstva v Montrealu v Kanadi, ki bo med 20. in 27. septembrom 2026. Vrhunec prvenstva bo moška članska cestna dirka, na kateri bo Tadej Pogačar skušal podaljšati svojo vladavino v mavrični majici svetovnega prvaka.

Že v petek, 2. oktobra, se bo kolesarsko dogajanje preselilo v Slovenijo. Po podatkih uradnega biltena Evropske kolesarske zveze bosta prvi tekmovalni dan na sporedu moška in ženska cestna dirka v kategoriji do 23 let.

Dan pozneje, v soboto, 3. oktobra, bodo nastopili mladinci do 19 let in članice, nedelja, 4. oktobra, pa bo rezervirana za mladinke in moške člane, kar bo eden od vrhuncev prvenstva. Ob Pogačarju bo na cestni dirki nastopil tudi Belgijec Remco Evenepoel, lani drugi na evropskem prvenstvu v Franciji.

Aktualni evropski podprvak in prvak Remco Evenepoel in Tadej Pogačar | Foto: Profimedia Aktualni evropski podprvak in prvak Remco Evenepoel in Tadej Pogačar Foto: Profimedia

Ponedeljek bo namenjen treningu vožnje na čas v vseh kategorijah. V torek bosta na sporedu preizkušnji mešanih ekip v vožnji na čas za mladinke in mladince ter za člane in članice, v sredo, 7. oktobra, pa se bo prvenstvo končalo z individualnimi vožnjami na čas v vseh kategorijah.

Kar zadeva traso, je za zdaj uradno znano, da se bodo moška in ženska članska cestna dirka ter moška preizkušnja do 23 let začele v Ljubljani in končale v Šenčurju. Preostale preizkušnje naj bi se začele in končale v Šenčurju.

Trase bodo uradno predstavili danes na slovesnosti na Ljubljanskem gradu. Dogodka se bodo med drugim udeležili predsednik Evropske kolesarske zveze Enrico Della Casa, predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar, generalni sekretar evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026 Tomaž Poljanec in Luka Mezgec, ki je že napovedal, da bo evropsko prvenstvo njegova zadnja in poslovilna dirka v karieri.

Po poročanju spletne strani Delo.si naj bi osrednji del trase članske dirke predstavljal vzpon na Možjanco, ki bi lahko bil ključna selekcijska točka dirke. Trasa naj bi potekala prek Možjance in po na novo asfaltirani cesti do Štefanje Gore, nato pa naj bi sledil spust mimo spodnje postaje gondole na Krvavec proti Cerkljam in vrnitev proti Preddvoru, kjer se začne vzpon na Možjanco. Ta meri približno dva kilometra in ima 195 višinskih metrov, prav ta odsek pa bi lahko pomembno vplival na razplet dirke.

Za poimenske sezname slovenske reprezentance je še prezgodaj, selektor Uroš Murn jih bo predvidoma razkril po koncu Dirke po Franciji ali celo španske Vuelte.

Tekmovalni program EP v cestnem kolesarstvu, Slovenija

Petek, 2. oktober 2026

Cestna dirka, mlajše članice (U23)

Cestna dirka, mlajši člani (U23)

Sobota, 3. oktober 2026

Cestna dirka, mladinci

Cestna dirka, članice (elite)

Nedelja, 4. oktober 2026

Cestna dirka, mladinke

Cestna dirka, člani (elite)

Ponedeljek, 5. oktober 2026

Uradni trening za kronometer (vse kategorije)

Torek, 6. oktober 2026

Mešani ekipni kronometer – mladinci/mladinke

Mešani ekipni kronometer – člani/članice (elite)

Sreda, 7. oktober 2026

Kronometer, mladinke

Kronometer, mladinci

Kronometer, mlajše članice (U23)

Kronometer, mlajši člani (U23)

Kronometer, članice (elite)

Kronometer, člani (elite)

Preberite še:

Tadej Pogačar
Sportal Tadej Pogačar tudi uradno pričel s pripravami na Tour
dirka po Romandiji Primož Roglič
Sportal Bodo Primoža Rogliča poslali v Švico namesto v Slovenijo?
Tadej Pogačar Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaardov pogled proti Touru: Tadej je morda najboljši vseh časov, ampak …
Isaac del Toro
Sportal Pogačar po Romandiji ne počiva: s pomembnim pomočnikom že preizkuša teren za Tour
Tadej Pogačar Paul Seixas
Sportal Tadej Pogačar je odgovor, 19-letni Paul Seixas pa novo vprašanje
Luka Mezgec Tadej Pogačar Tadej Pogačar Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.