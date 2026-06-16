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Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Torek,
16. 6. 2026,
10.46

Osveženo pred

42 minut

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Dirka Po Sloveniji Po Sloveniji Po Sloveniji Florian Lipowitz Jan Tratnik Giulio Pellizzari Jakob Omrzel

Torek, 16. 6. 2026, 10.46

42 minut

Na dirki Po Sloveniji tudi Lipowitz, Pellizzari, Omrzel in zanimivi obrazi letošnjega Gira

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

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Florian Lipowitz | Florian Lipowitz (levo) se bo na dirki Po Sloveniji pripravljal za Tour de France. | Foto Guliverimage

Florian Lipowitz (levo) se bo na dirki Po Sloveniji pripravljal za Tour de France.

Foto: Guliverimage

Dirka Po Sloveniji se bo v sredo začela v Velenju in bo glede na štartno listo plenila veliko pozornosti. Čeprav na startu ne bo Tadeja Pogačarja ali Primoža Rogliča, ki bosta dirkala na Dirki po Švici, bodo slovenske ceste gostile več kolesarjev, ki so letos opozorili nase na največjih dirkah na svetu. Pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe bodo stavili na tretjega z lanskega Toura Floriana Lipowitza in mladega Giulia Pellizzarija, ki jima bo pomagal naš Jan Tratnik, Bahrain-Victorious v ogenj pošilja nadarjenega slovenskega kolesarja Jakoba Omrzela, ki je v tem letu že preskočil nekaj ovir, zanimiva pa bodo tudi nekatera imena z letošnjega Gira d'Italia.

Prvo ime dirke bo zagotovo Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe). Nemec je lani navdušil s tretjim mestom na Dirki po Franciji, letos pa prihaja v Slovenijo kot eden glavnih favoritov za skupno zmago. Na dirki Po Sloveniji je nastopil že leta 2023, a takrat dirke ni končal.

Jan Tratnik bo slovensko kolesarsko pentljo vzel kot pripravo na Dirko po Franciji. | Foto: Ana Kovač Jan Tratnik bo slovensko kolesarsko pentljo vzel kot pripravo na Dirko po Franciji. Foto: Ana Kovač

Močno zasedbo je v Slovenijo pripeljala njegova ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe. Ob Lipowitzu bosta na startu še izkušeni slovenski reprezentant Jan Tratnik, ki bo nato z Nemcem nastopil tudi na letošnjem Touru, ter Giulio Pellizzari, eden največjih italijanskih talentov.

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Pellizzari je bil na dirki Po Sloveniji leta 2024 tretji, letos pa je na Giru pokazal del svojega potenciala. Na začetku dirke je še držal stik s kasnejšim zmagovalcem Jonasom Vingegaardom, nato pa so ga ustavile želodčne težave, zaradi katerih ni mogel ostati v boju za najvišja mesta.

Omrzel kljub zahtevni sezoni ostaja slovenski adut

Posebna pozornost domačih navijačev bo namenjena Jakobu Omrzelu (Bahrain Victorious). Mladi Slovenec je lani dirko Po Sloveniji končal na četrtem mestu, letos pa bo eden glavnih domačih kandidatov za skupno zmago.

Za njim je sicer vse prej kot miren začetek sezone. Zaradi zdravstvenih težav je moral odpovedati del zgodnjega programa, nato pa je grdo padel še na Dirki po Madžarski.

Slovenski adut za najvišja mesta bo Jakob Omrzel. | Foto: Ana Kovač Slovenski adut za najvišja mesta bo Jakob Omrzel. Foto: Ana Kovač

"Prvi šok je prišel že na začetku sezone. Na Alula Tour in naslednje dirke sem bil res zelo dobro pripravljen, potem pa sem se moral praktično čez noč za mesec in pol ustaviti," je sredi aprila v pogovoru za Sportal povedal Omrzel.

Kljub zapletom spada v ožji krog favoritov za skupno zmago, čeprav se zaveda, da bo konkurenca izjemno zahtevna.

Na Giru opozorili nase, zdaj prihajajo v Slovenijo

Na startni listi je tudi več kolesarjev, ki so letos opozorili nase na Giru d'Italia. Med njimi je Omrzelov moštveni kolega Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), ki je bil drugi v 18. etapi, Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), ki je drugo mesto osvojil v zadnji šprinterski etapi v Rimu, ter Martin Marcellusi (VF Group Bardiani-CSF Faizanè), tretjeuvrščeni s 15. etape letošnjega Gira.

Domenico Pozzovivo je bil na dirki Po Sloveniji že drugi, in sicer leta 2012. Pred dvema letoma je bil četrti. | Foto: Ana Kovač Domenico Pozzovivo je bil na dirki Po Sloveniji že drugi, in sicer leta 2012. Pred dvema letoma je bil četrti. Foto: Ana Kovač

Moštveni kolega Domenico Pozzovivo je bil pred dvema letoma skupaj s Pellizzarijem na dirki Po Sloveniji in je osvojil četrto mesto, leta 2012 pa je bil veliko bitko z Janijem Brajkovičem za skupno zmago, a je bil na koncu slovenski kolesar hitrejši za šest sekund.

Vršič bo odločal, na štartu tudi tri slovenske ekipe

Letošnja dirka Po Sloveniji bo imela le dve World Tour ekipi, a so imena na štartni listi dovolj velik magnet za navijače, da si bodo lahko ob trasi ogledali zanimive boje kolesarjev, ki jih čaka težka trasa. Dirka Po Sloveniji torej ponuja zanimivo mešanico uveljavljenih imen, mladih talentov in domačih kolesarjev iz ekip Kolesarski klub Novo mesto, Factor Racing in Pogi Team Gusto Ljubljana. Odgovor na vprašanje, ali lahko Omrzel na domačih cestah premaga Lipowitza, Pellizzarija in preostalo mednarodno konkurenco, pa bo dala prihodnjih pet etap. Skoraj zagotovo kraljevska sobotna etapa, ki bo vključevala legendarni Vršič.

1. etapa, Velenje–Rogaška Slatina, 141,6 km, 17. junij

Dirka Po Sloveniji 1. etapa | Foto:

3D-predstavitev etape

2. etapa, Radlje ob Dravi–Ormož, 177,6 km, 18. junij

Dirka Po Sloveniji 2. etapa | Foto:

3. etapa, Maribor–Celje, 138,8 km, 19. junij

Dirka Po Sloveniji 3. etapa | Foto:

3D-predstavitev etape

4. etapa, Kranj–Kranjska Gora, 183,1 km, 20. junij

Dirka Po Sloveniji 4. etapa | Foto:

3D-predstavitev etape

5. etapa, Litija–Novo mesto, 162,1 km, 21. junij

Dirka Po Sloveniji 5. etapa | Foto:

3D-predstavitev etape

Štartna lista letošnje dirke Po Sloveniji

štartna lista dirka Po Sloveniji 2026 | Foto:

Primož Roglič Trije kralji 2015
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Dirka Po Sloveniji Po Sloveniji Po Sloveniji Florian Lipowitz Jan Tratnik Giulio Pellizzari Jakob Omrzel
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