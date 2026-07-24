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Avtor:
B. B.

Petek,
24. 7. 2026,
19.35

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek
Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar pretep

Petek, 24. 7. 2026, 19.35

47 minut

Pretep

Na Dirki po Franciji se je zgodil pretep #video

Avtor:
B. B.

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Tadej Pogačar | Ob progi je bila spet velika gneča in kar nekaj nepredvidljivih navijačev. | Foto Guliverimage

Ob progi je bila spet velika gneča in kar nekaj nepredvidljivih navijačev.

Foto: Guliverimage

Medtem ko je Tadej Pogačar na vzponu na Alpe d'Huez še enkrat navdušil kolesarski svet in z rekordnim časom premagal vso konkurenco, se je ob trasi 19. etape Dirke po Franciji zgodil tudi neprijeten incident. Zapele so namreč pesti.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek, na katerem sta si tik ob reklamni karavani pred prihodom kolesarjev v lase skočila dva moška. Očitno so bili težava reklamni rekviziti, ki so jih metali iz avtov. Ko je kazalo, da so se stvari umirile, so zapele pesti. Enega izmed vročekrvnežev so pozneje komaj umirili.

Rekord Pogačarja

Sicer pa so ljubitelji kolesarstva znova videli prevlado našega Tadeja Pogačarja. Slovenski kolesar ima pred Remcom Evenepoelom že sedem minut in 11 sekund naskoka v boju za rumeno majico. Na zaključnem klancu na Alpe d'Huez je danes podrl rekord vzpona. Pantanijevih 36 minut in 40 sekund iz leta 1995 je presegel za minuto in 13 sekund.

Tadej Pogačar je spet blestel v svojem slogu. | Foto: Reuters Tadej Pogačar je spet blestel v svojem slogu. Foto: Reuters

Do konca še dve etapi

V soboto bo na sporedu še zadnja gorska etapa med Le Bourg d'Oisansom in Alpe d'Huezom. Dolga bo 170,9 kilometra, kolesarje pa čaka kar 5.450 višinskih metrov, zato bo to še zadnja velika priložnost za napade v skupnem seštevku.

V nedeljo bo sledila tradicionalna sklepna etapa od Thoiryja do Pariza v dolžini 133 kilometrov. Čeprav se običajno konča z množičnim sprintom na Elizejskih poljanah, bo letos trasa zaradi vključitve vzpona na Montmartre nekoliko zahtevnejša kot v preteklosti.

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