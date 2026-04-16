Četrtek, 16. 4. 2026, 10.09

​​​​​​​MyTour of Slovenia 2026: Rekreativni kolesarji na isti trasi kot profesionalci

My Tour | My Tour bo letos doživel drugo izvedbo. | Foto MyTour of Slovenia

Foto: MyTour of Slovenia

MyTour of Slovenia se vrača v svoji drugi izvedbi in tudi letos rekreativnim kolesarjem ponuja edinstveno priložnost, da stopijo v svet profesionalnega kolesarstva. Dogodek bo potekal 20. junija 2026 v sklopu Dirke Po Sloveniji in udeležencem omogočil, da se preizkusijo na isti trasi kot profesionalci.

Trasa v dolžini 87 kilometrov in s 1.960 višinskimi metri vodi od Kranjske Gore, preko Predela in Trente, vse do enega najbolj kultnih kolesarskih vzponov v Sloveniji – prelaza Vršič, ki s svojimi serpentinami predstavlja vrhunec izziva.

Posebnost dogodka je, da udeleženci vozijo v pravem dirkaškem okolju – na zaprti trasi, s policijskim spremstvom in tehnično podporo. Profesionalno merjenje časa med vzponom na Vršič omogoča neposredno primerjavo rezultatov s časi profesionalnih kolesarjev, kar dogodku daje dodatno tekmovalno dimenzijo.

Organizatorji sicer pričakujejo približno 500 udeležencev iz Slovenije in tujine.

"MyTour vidimo kot naravno nadgradnjo Dirke po Sloveniji, ki odpira vrata tudi rekreativnim kolesarjem. Želimo jim omogočiti, da doživijo traso in vzdušje profesionalne dirke na način, ki je varen, organiziran in hkrati tekmovalen. Vzpon na Vršič je eden od vrhuncev letošnje dirke, zato verjamemo, da bo MyTour of Slovenia 2026 za udeležence posebna izkušnja, ki jo bodo dolgo pomnili," je povedal Bogdan Fink, organizacijski direktor Dirke po Sloveniji.

Prijave na MyTour of Slovenia 2026 so odprte do 10. 6. 2026 na spletni strani www.mytour.si.

